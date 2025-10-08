Την παραπομπή της Ελλάδας στο Δικαστήριο της ΕΕ, λόγω μη συμμόρφωσης με την ευρωπαϊκή οδηγία για τη θέσπιση γενικού καθεστώτος των ειδικών φόρων κατανάλωσης, ανακοίνωσε η Κομισιόν.

Στην ανακοίνωσή της η Επιτροπή αναφέρει, ότι η Ελλάδα απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα προϊόντα που προμηθεύουν τα καταστήματα αφορολόγητων ειδών που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της με την Αλβανία, τη Βόρεια Μακεδονία και την Τουρκία.

Βάσει του ενωσιακού δικαίου, τα κράτη μέλη που διέθεταν, την 1η Ιουλίου 2008, καταστήματα αφορολόγητων ειδών εκτός αερολιμένα ή λιμένα μπορούσαν να κάνουν χρήση της εν λόγω απαλλαγής μέχρι τον Ιανουάριο του 2017.

«Παρά το γεγονός ότι αυτό δεν επιτρέπεται πλέον βάσει των κανόνων της ΕΕ, η Ελλάδα εξακολουθεί να κάνει χρήση της απαλλαγής αυτής», τονίζει η Επιτροπή, η οποία εκτιμά ότι οι προσπάθειες που έχουν καταβάλει μέχρι σήμερα οι ελληνικές αρχές είναι ανεπαρκείς. Για τον λόγο αυτό, παραπέμπει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Υπενθυμίζεται ότι ως αποτέλεσμα των διαδοχικών νομοθετικών αλλαγών που εγκρίθηκαν από το 2016 έως το 2023, η Ελλάδα εξακολουθεί να απαλλάσσει από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τις παραδόσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης που πραγματοποιούνται από καταστήματα που βρίσκονται στα χερσαία σύνορά της σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός ΕΕ.

Για να διασφαλιστεί η ορθή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, η οδηγία (ΕΕ) 2020/262 του Συμβουλίου θεσπίζει ενιαίους κανόνες όσον αφορά, μεταξύ άλλων, τον χρόνο κατά τον οποίο καθίσταται απαιτητός ο ειδικός φόρος κατανάλωσης και τις παραδόσεις υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης προϊόντων για τις οποίες μπορεί να εφαρμόζεται η απαλλαγή.

Από τον Ιανουάριο του 2017, οι παραδόσεις προϊόντων υποκείμενων σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης οι οποίες πραγματοποιούνται από καταστήματα που βρίσκονται στα χερσαία σύνορα σε ταξιδιώτες που μεταβαίνουν σε χώρες εκτός ΕΕ δεν μπορούν πλέον να απαλλάσσονται από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης σύμφωνα με το δίκαιο της Ένωσης και θα πρέπει να καταβάλλεται ο αντίστοιχος ειδικός φόρος κατανάλωσης.