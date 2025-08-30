Ολοκληρώθηκε από τον Όμιλο ΑΒΑΞ και τέθηκε σε λειτουργία ο Ηλεκτροπαραγωγικός Σταθμός Besmaya στη Βαγδάτη, ισχύος 282,51 MW. Με την παράδοση της νέας μονάδας, συνολικού προϋπολογισμού 82 εκατ. δολαρίων, η ελληνική εταιρεία ολοκλήρωσε το τρίτο κατά σειρά έργο στον συγκεκριμένο σταθμό, επισφραγίζοντας μια μακροχρόνια συνεργασία με τον Όμιλο Mass Group Holding.

Η μονάδα λειτουργεί με φυσικό αέριο και βασίζεται σε έναν αεριοστρόβιλο 9F.04 της General Electric, σχεδιασμένο με πρόβλεψη για μελλοντική αναβάθμιση σε συνδυασμένο κύκλο. Στόχος, η περαιτέρω ενίσχυση της παραγόμενης ενέργειας και η βελτίωση του βαθμού απόδοσης. Η νέα εγκατάσταση θα καλύψει ζωτικές ανάγκες του εθνικού δικτύου ηλεκτροδότησης του Ιράκ, ειδικά σε περιόδους αιχμής, συμβάλλοντας στη σταθερότητα και την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας.

Advertisement

Advertisement

Σύμφωνα με την ελληνική εταιρεία, το έργο χαρακτηρίζεται από υψηλή τεχνολογική και κατασκευαστική πολυπλοκότητα.

Η συνεργασία ΑΒΑΞ – MGH έχει αποδώσει μέχρι σήμερα περισσότερα από 3.430 MW εγκατεστημένης ισχύος, ενισχύοντας τη θέση και των δύο ομίλων στην παγκόσμια ενεργειακή αγορά. Η σχέση αυτή συνεχίζεται με ένα νέο project στη Ρουμανία, ισχύος 1.750 MW, το οποίο θεωρείται από τα μεγαλύτερα υπό κατασκευή ενεργειακά έργα στην Ευρώπη.