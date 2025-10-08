Την ευκαιρία να περάσει σε μια νέα εποχή έχει απο σήμερα η ελληνική κεφαλαιαγορά. Ο διεθνής οίκος FTSE Russell ανακοίνωσε την αναβάθμιση της Ελλάδας από την κατηγορία των «Προηγμένων Αναδυόμενων Αγορών» σε αυτή των Ανεπτυγμένων Αγορών, ένα γεγονός που χαρακτηρίζεται ιστορικό ορόσημο για το Χρηματιστήριο Αθηνών και την οικονομία συνολικά.

Η απόφαση βασίστηκε στην πλήρη κάλυψη των απαιτούμενων κριτηρίων, ανάμεσά τους και η πρόσφατη αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας από τη Moody’s.

Advertisement

Advertisement

Η εξέλιξη αυτή ανοίγει τον δρόμο σε διεθνή θεσμικά κεφάλαια που έως τώρα δεν μπορούσαν να επενδύσουν στην ελληνική αγορά, ενισχύει τη ρευστότητα και στέλνει ισχυρό μήνυμα αξιοπιστίας προς την παγκόσμια επενδυτική κοινότητα.

Για τις ελληνικές εισηγμένες, η αλλαγή κατηγορίας δεν είναι απλώς τιμητική· είναι πραγματική ευκαιρία για να αντλήσουν κεφάλαια φθηνότερα και να ενισχύσουν την ανάπτυξη και την εξωστρέφειά τους. Η κυβέρνηση, μέσω του Υπουργού Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη, κάνει λόγο για μια νέα φάση δυναμικής και σταθερότητας, που φέρνει τη χώρα πιο κοντά στην Ένωση των Κεφαλαιαγορών της Ε.Ε.. Όπως δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών: «Η αναβάθμιση του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην κατηγορία των Ανεπτυγμένων Αγορών αποτελεί ένα ακόμη ισχυρό μήνυμα για τη δυναμική και τη σταθερότητα της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργεί νέες δυνατότητες για τις ελληνικές επιχειρήσεις, διευρύνοντας τις πηγές χρηματοδότησης και ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους».

Ωστόσο, η αναβάθμιση αυτή από μόνη της δεν αρκεί. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται σταθερό φορολογικό πλαίσιο, λιγότερη γραφειοκρατία, πρόσβαση σε χρηματοδότηση και μια κυβέρνηση που να λειτουργεί ως σύμμαχος, όχι ως θεατής.

Οι διεθνείς επενδυτές μπορεί να ενδιαφερθούν, αλλά θα παραμείνουν μόνο αν βρουν υγιές επιχειρηματικό περιβάλλον και όχι προσκόμματα.

Η επικείμενη εξαγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών από τον Euronext μπορεί να δώσει επιπλέον ώθηση και διεθνή προβολή, αλλά η πραγματική πρόκληση είναι να μετατραπεί η αναβάθμιση σε πραγματικό αναπτυξιακό άλμα.

Η «μπάλα» είναι πλέον στο ελληνικό γήπεδο. Kυβέρνηση, εποπτικές αρχές και επιχειρηματικός κόσμος πρέπει να συνεργαστούν ώστε η νέα «πίστα» να μην είναι απλώς ένας τίτλος, αλλά μια νέα πραγματικότητα για την ελληνική οικονομία.