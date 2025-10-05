Η Τεχνητή Νοημοσύνη (ΑΙ) δεν αποτελεί πλέον μια μελλοντική τάση, αλλά μια πραγματικότητα που επηρεάζει άμεσα την αγορά εργασίας. Σύμφωνα με το Digital Leadership Report της Nash Squared, περίπου το 17% των μελλοντικών προσλήψεων στον τομέα της τεχνολογίας αναμένεται να αφορούν ρόλους σχετικούς με τo ΑΙ.

Η έλλειψη δεξιοτήτων στην Τεχνητή Νοημοσύνη καταγράφεται ως η πιο μεγάλη πρόκληση των τελευταίων 16 ετών για την αγορά εργασίας. Οι επιχειρήσεις δυσκολεύονται να βρουν εξειδικευμένους επαγγελματίες, με αποτέλεσμα να αναθεωρούν τον τρόπο που αξιολογούν και προσλαμβάνουν προσωπικό.

Advertisement

Advertisement

Το 65% των digital leaders δηλώνουν ότι δίνουν προτεραιότητα στις δεξιότητες ΑΙ περισσότερο από την εργασιακή εμπειρία. Αυτό σημαίνει ότι ένας νέος υποψήφιος με γνώσεις ΑΙ έχει περισσότερες πιθανότητες να κερδίσει μια θέση σε σχέση με κάποιον με περισσότερα χρόνια εμπειρίας αλλά λιγότερη εξειδίκευση.



Η ζήτηση για εξειδικευμένα στελέχη εκτοξεύεται, με την Τεχνητή Νοημοσύνη, τα Δεδομένα και την Ανάλυση, αλλά και την Κυβερνοασφάλεια να βρίσκονται στην κορυφή των ζητούμενων προσόντων. Το ΑΙ έχει πλέον παρουσία σε κάθε κλάδο – από την υγεία και τις χρηματοοικονομικές υπηρεσίες μέχρι τις τηλεπικοινωνίες και το εμπόριο. Η διαχείριση και η αξιοποίηση των δεδομένων αποτελούν καύσιμο για την οικονομία της γνώσης, ενώ η προστασία τους μέσω ισχυρών συστημάτων κυβερνοασφάλειας είναι απαραίτητη σε μια εποχή αυξανόμενων απειλών.



Τα στοιχεία δείχνουν ότι η Τεχνητή Νοημοσύνη δεν αποτελεί πια μια συμπληρωματική δεξιότητα, αλλά βασικό κριτήριο επιλογής. Οι εταιρείες επενδύουν σε ανθρώπους που μπορούν να κατανοήσουν, να εφαρμόσουν και να εξελίξουν λύσεις ΑΙ, καθώς οι εφαρμογές της επεκτείνονται σε όλα τα επίπεδα παραγωγικότητας και καινοτομίας.



Παράλληλα, το 42% των οργανισμών αναμένει αύξηση του outsourcing, δηλαδή την ανάθεση έργων σε εξωτερικούς συνεργάτες. Αυτό οφείλεται στην αδυναμία της αγοράς να καλύψει γρήγορα τα κενά δεξιοτήτων εσωτερικά. Για πολλές επιχειρήσεις, η συνεργασία με εξειδικευμένες εταιρείες ή freelancers αποτελεί την πιο άμεση λύση.



Η Τεχνητή Νοημοσύνη αναδεικνύεται σε κινητήριο δύναμη για τον μετασχηματισμό της αγοράς εργασίας. Οι ελλείψεις δεξιοτήτων φέρνουν αλλαγές στις στρατηγικές προσλήψεων, με την εξειδίκευση να μετρά περισσότερο από την εμπειρία. Ταυτόχρονα, ενισχύουν το outsourcing, καθώς οι εταιρείες αναζητούν λύσεις εκτός των τειχών τους για να ανταποκριθούν στις ανάγκες τους.

Θα δαπανηθούν 1,48 τρισ δολάρια το 2025 για ΑΙ

Η τεχνητή νοημοσύνη συνεχίζει να λειτουργεί ως ο μεγαλύτερος καταλύτης της τεχνολογικής επένδυσης παγκοσμίως. Σύμφωνα με τις τελευταίες προβλέψεις της Gartner, οι συνολικές δαπάνες για AI θα αγγίξουν το 2025 τα $1,48 τρισ., σημειώνοντας άλμα από τα σχεδόν $988 δισ. το 2024.

Η ανοδική αυτή πορεία δεν δείχνει σημάδια κόπωσης: για το 2026, η Gartner εκτιμά ότι οι δαπάνες θα ξεπεράσουν τα $2 τρισ., καθώς η Τεχνητή Νοημοσύνη ενσωματώνεται μαζικά σε προϊόντα και υποδομές. Όπως αναφέρει η Gartner, η πρόβλεψη βασίζεται στη συνεχή ενίσχυση των επενδύσεων σε υποδομές AI από τους μεγάλους παρόχους cloud.