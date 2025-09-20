Η Enterprise Greece διοργάνωσε για δεύτερη συνεχή φορά το εθνικό περίπτερο στη διεθνή έκθεση INMEX SMM 2025, η οποία πραγματοποιήθηκε από τις 10 έως τις 12 Σεπτεμβρίου 2025 στη Βομβάη της Ινδίας.

Η INMEX SMM αποτελεί μία από τις σημαντικότερες εκθέσεις ναυτιλιακού και βιομηχανικού εξοπλισμού διεθνώς, συγκεντρώνοντας εταιρείες και φορείς από περισσότερες από 20 χώρες. Στην έκθεση συμμετείχαν 250 εκθέτες και περισσότεροι από 9.000 εκπρόσωποι οργανισμών και επιχειρήσεων, αναδεικνύοντας τον διεθνή χαρακτήρα της διοργάνωσης. Μεταξύ των συμμετοχών ήταν και τρία εθνικά περίπτερα, της Γερμανίας με κορυφαίες εταιρείες ναυτιλιακής τεχνολογίας, της Ολλανδίας η οποία συμμετείχε για πρώτη φορά με εταιρείες στους τομείς της βιώσιμης ναυτιλίας, τις λιμενικές υποδομές και την καινοτομία και της Ελλάδας με εξωστρεφείς επιχειρήσεις του στρατηγικού, ναυτιλιακού κλάδου.

Η ελληνική συμμετοχή, με επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς του βιομηχανικού εξοπλισμού, του ναυτιλιακού εξοπλισμού και των αυτοματισμών, ενίσχυσε στρατηγικά την παρουσία της χώρας μας στον παγκόσμιο ναυτιλιακό και βιομηχανικό χάρτη.

Σημειώνεται ότι η HEMEXPO μέσω των μελών της, που συμμετείχαν μεταξύ άλλων εταιρειών, συνέβαλε καθοριστικά στην οργάνωση και την προβολή του εθνικού περιπτέρου, ενώ κατά τη διάρκεια της έκθεσης πραγματοποιήθηκαν παράλληλες εκδηλώσεις και συνέδρια, που ενίσχυσαν περαιτέρω τις δυνατότητες δικτύωσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας.

Αξίζει να τονιστεί ότι η Ινδία αποτελεί στρατηγική αγορά για την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία, καθώς διαθέτει έναν από τους μεγαλύτερους εμπορικούς στόλους παγκοσμίως και επενδύει συστηματικά σε λιμενικές και ναυπηγικές υποδομές. Οι αυξημένες ανάγκες της αγοράς σε ναυτιλιακό εξοπλισμό, τεχνολογίες διαχείρισης στόλου και υπηρεσίες logistics δημιουργούν νέες δυνατότητες συνεργασίας με τις ελληνικές εταιρείες.

Την επίσημη έναρξη της έκθεσης πραγματοποίησε ο Υπουργός SHRI NITESH RANE (Hon’ble Cabinet Minister of Fisheries & Ports Development, Government of Maharashtra), ο οποίος επισκέφθηκε και το ελληνικό περίπτερο.

Αναφερόμενος στην επιτυχημένη ελληνική παρουσία στην έκθεση για δεύτερη συνεχόμενη φορά, ο Διευθύνων Σύνβουλος της Enterprise Greece, Δρ. Μαρίνος Γιαννόπουλος, δήλωσε:

«Η Ινδία αποτελεί στρατηγικό εταίρο για την ελληνική ναυτιλιακή και βιομηχανική κοινότητα, με σημαντικές δυνατότητες συνεργασίας σε κρίσιμους τομείς. Η συμμετοχή μας στην INMEX SMM 2025 εντάσσεται στην ευρύτερη στρατηγική της Enterprise Greece για την ενίσχυση της διεθνούς παρουσίας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αξιοποίηση νέων δυναμικών αγορών. Η πράσινη μετάβαση και η ανάπτυξη των θαλάσσιων μεταφορών στην Ινδία δημιουργούν πρόσθετες ευκαιρίες, όπου η Ελλάδα έχει να προσφέρει τεχνογνωσία και εμπειρία.»

