Στο περιθώριο αφήνει η κυβέρνηση τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που «ακροβατούν» μεταξύ λουκέτου και επιβίωσης, αφού έμειναν εντελώς εκτός από τις ανακοινώσεις του πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πρόκειται για έναν τομέα που απασχολεί πάνω από το 80% του εργατικού δυναμικού, αποτελώντας τον βασικό πυλώνα της ελληνικής οικονομίας και γενναίο τροφοδότη του δημόσιου ταμείου.

Η απουσία στοχευμένων μέτρων σημαίνει ότι οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις θα συνεχίσουν να παλεύουν με υπέρογκα λειτουργικά κόστη, υψηλή φορολογία και δυσκολία πρόσβασης σε χρηματοδότηση. Με άλλα λόγια, η ΔΕΘ έδωσε σήμα ενίσχυσης σε επιλεγμένες κοινωνικές κατηγορίες, αλλά όχι στον επιχειρηματικό ιστό που κρατά ζωντανή την οικονομία. Οι συνέπειες μπορεί να είναι σοβαρές: Λιγότερες επενδύσεις, περιορισμένη ανάπτυξη και, τελικά, απώλεια θέσεων εργασίας και φορολογητέας ύλης.

Η νέα στόχευση

Αντί για τις επιχειρήσεις, η κυβέρνηση επέλεξε να μετατοπίσει το βάρος της πολιτικής της στους νέους και τα ζευγάρια με παιδιά. Το «πακέτο» ύψους 1,6 δισ. ευρώ περιλαμβάνει μηδενικό φόρο για νέους έως 25 ετών με εισόδημα έως 20.000 ευρώ, μειωμένους συντελεστές για όσους είναι 25–30 ετών, αλλά και σημαντική ελάφρυνση στη φορολογική κλίμακα για τις οικογένειες με παιδιά. Είναι σαφές ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να «επενδύσει» στη νέα γενιά και να προσελκύσει την προσοχή της, καθώς και να στηρίξει τα νοικοκυριά που σηκώνουν το βάρος της υπογεννητικότητας. Δύο πολυάριθμες ομάδες πολιτών που αποκτούν ιδιαίτερο πολιτικό ενδιαφέρον ενόψει του προεκλογικού έτους 2026…

Η ακρίβεια ροκανίζει τα οφέλη

Ωστόσο, το πιο πιεστικό πρόβλημα των ημερών μας, η ακρίβεια, μένει χωρίς ουσιαστική απάντηση. Μπορεί τα φορολογικά μέτρα να φέρνουν ανακούφιση σε νέους και οικογένειες, αλλά η καθημερινότητα τους «ψαλιδίζει» αυτά τα οφέλη. Οι αυξήσεις στα τρόφιμα, τα καύσιμα, την ενέργεια και τα ενοίκια εξανεμίζουν γρήγορα κάθε φορολογική ελάφρυνση. Με απλά λόγια, το πραγματικό εισόδημα συνεχίζει να πιέζεται, και οι εξαγγελίες μοιάζουν περισσότερο με επικοινωνιακή κίνηση παρά με μια συνολική στρατηγική για τη μείωση του κόστους ζωής.

Ποιοι κερδίζουν περισσότερο

Οι νέες φορολογικές κλίμακες φέρνουν σημαντικές ελαφρύνσεις για οικογένειες με παιδιά αλλά και για νέους έως 30 ετών. Ας δούμε πέντε χαρακτηριστικά παραδείγματα:

1. Οικογένεια με εισόδημα 20.000 ευρώ και 1 παιδί

Με το σημερινό σύστημα πληρώνει περίπου 3.140 ευρώ φόρο. Με τη νέα κλίμακα, το ποσό πέφτει στα 2.600 ευρώ. Δηλαδή, κερδίζει 540 ευρώ λιγότερο φόρο τον χρόνο.

2. Οικογένεια με εισόδημα 25.000 ευρώ και 2 παιδιά

Σήμερα πληρώνει φόρο περίπου 4.540 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα, ο φόρος μειώνεται στα 3.880 ευρώ. Το όφελος φτάνει τα 660 ευρώ τον χρόνο.

3. Οικογένεια με εισόδημα 30.000 ευρώ και 3 παιδιά

Με το ισχύον καθεστώς ο φόρος φτάνει τα 6.140 ευρώ. Με το νέο σύστημα, ο φόρος περιορίζεται στα 4.700 ευρώ. Έτσι, η διαφορά για την οικογένεια είναι περίπου 1.440 ευρώ τον χρόνο.

4. Νέος 24 ετών με εισόδημα 15.000 ευρώ

Σήμερα πληρώνει φόρο περίπου 2.140 ευρώ. Με το νέο καθεστώς, οι νέοι έως 25 ετών έχουν 0% φορολόγηση έως τις 20.000 ευρώ, άρα ο φόρος μηδενίζεται. Το όφελος είναι ολόκληρο το ποσό των 2.140 ευρώ – μια εντυπωσιακή ελάφρυνση.

5. Νέος 30 ετών με εισόδημα 20.000 ευρώ

Με το ισχύον καθεστώς, ο φόρος φτάνει περίπου στα 3.140 ευρώ. Με τη νέα κλίμακα για νέους 25–30 ετών, ο φόρος περιορίζεται στα 1.800 ευρώ (9% για το τμήμα 10.000–20.000). Έτσι, το όφελος φτάνει τα 1.340 ευρώ.

Μέτρα για τη στεγαστική κρίση

Η κυβέρνηση ανακοίνωσε νέα κλιμάκωση στη φορολογία των ενοικίων, με προσθήκη συντελεστή 25% για εισοδήματα από 12.000 έως 24.000 ευρώ, αντί του υφιστάμενου 35%. Επίσης, διατηρείται η απαγόρευση για νέες βραχυχρόνιες μισθώσεις στο κέντρο της Αθήνας έως το 2026. Το ερώτημα είναι αν αυτά τα μέτρα θα καταφέρουν να συγκρατήσουν τις τιμές των ενοικίων. Μέχρι στιγμής, η εμπειρία δείχνει ότι οι φορολογικές ελαφρύνσεις στους ιδιοκτήτες σπάνια μεταφράζονται σε πραγματική μείωση ενοικίων. Οι οικογένειες που δίνουν πάνω από το μισό μισθό τους για στέγη θα συνεχίσουν να νιώθουν ότι βρίσκονται εγκλωβισμένες σε μια αγορά που δεν τους προσφέρει διέξοδο.

Μέτρα για τους συνταξιούχους

Η κυβέρνηση θέλησε να δείξει ιδιαίτερη μέριμνα για τους συνταξιούχους, μια κοινωνική κατηγορία που έχει δεχθεί βαριά πλήγματα τα τελευταία χρόνια, ανακοινώνοντας:

Μείωση της προσωπικής διαφοράς κατά το ήμισυ το 2026 και πλήρη κατάργηση το 2027.

Νέα αναπροσαρμογή συντάξεων από 1/1/2026, λόγω της μείωσης των φορολογικών συντελεστών.

Καταβολή του επιδόματος των 250 ευρώ από τον μεθεπόμενο μήνα, μέτρο που ήδη έχει αποφασιτεί και υλοποιείται.

Τα μέτρα αυτά, αν και θετικά, δεν απαντούν στο βασικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν χιλιάδες συνταξιούχοι οι οποίοι εξακολουθούν να ζουν με συντάξεις που δεν καλύπτουν το αυξημένο κόστος ζωής.

Η αντίφαση με τον ΦΠΑ

Στη χθεσινή συνέντευξη τύπου στη ΔΕΘ, ο πρωθυπουργός απέρριψε τη μείωση του ΦΠΑ ως μέτρο γενικευμένης ανακούφισης, υποστηρίζοντας ότι το όφελος δεν θα φτάσει ποτέ στην τσέπη του καταναλωτή, αφού θα το «απορροφήσει» ο επαγγελματίας. Ωστόσο, προχώρησε στην εξαγγελία μείωσης του ΦΠΑ για τα ακριτικά νησιά με πληθυσμό έως 20.000 κατοίκους. Κι εδώ γεννάται το ερώτημα, αν ο ίδιος αναγνωρίζει πως οι μειώσεις στον ΦΠΑ δεν περνούν στον πολίτη, γιατί τις εφαρμόζει στα νησιά έστω και σε περιορισμένη κλίμακα; Πρόκειται για ένα μέτρο χωρίς πραγματικό αντίκτυπο ή για μια αντίφαση που δείχνει περισσότερο πολιτικό παρά οικονομικό υπολογισμό;

Μία ΔΕΘ στο δρόμο προς τις κάλπες του 2027

Οι εξαγγελίες της ΔΕΘ 2025 δεν είναι απλώς οικονομικές παρεμβάσεις, αποτελούν ξεκάθαρη προεκλογική στρατηγική. Η κυβέρνηση «ποντάρει» στους νέους και στις οικογένειες με παιδιά, προσφέροντας φορολογικά κίνητρα και μέτρα στήριξης που στοχεύουν στην πολιτική τους προσέλκυση. Όμως, η απουσία ουσιαστικών μέτρων για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και η αδυναμία να αντιμετωπιστεί η ακρίβεια αφήνουν μεγάλα τμήματα της κοινωνίας δυσαρεστημένα.

Αργότερα σήμερα το οικονομικό επιτελείο θα παρουσιάσει αναλυτικά τα νέα οικονομικά μέτρα.