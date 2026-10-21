Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Τα νοικοκυριά μπορούν να εξοικονομήσουν έως και 360 ευρώ ετησίως μέσω του Κοινωνικού Οικιακού Τιμολογίου, εφόσον τηρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά, περιουσιακά και καταναλωτικά όρια.

Το πρόγραμμα διαθέτει τρεις κατηγορίες δικαιούχων, παρέχοντας εκπτώσεις στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, άτομα με αναπηρία και πολύτεκνες οικογένειες.

Οι δικαιούχοι οφείλουν να παρακολουθούν τα όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης και τα κριτήρια διαβίωσης, καθώς η υπέρβασή τους ενδέχεται να επηρεάσει την εφαρμογή της έκπτωσης στον λογαριασμό τους.

Για τις πολύτεκνες οικογένειες προβλέπεται ειδική κατηγορία με αυξημένα εισοδηματικά όρια και μεγαλύτερες εκπτώσεις ανά κιλοβατώρα, ανάλογα με τον αριθμό των εξαρτώμενων τέκνων.

Επιπλέον προστασία παρέχεται σε νοικοκυριά με άτομα που παρουσιάζουν αναπηρία ή απαιτούν μηχανική υποστήριξη, μέσω προσαυξήσεων στα όρια εισοδήματος και κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος.

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Έως και 30 ευρώ τον μήνα ή 360 ευρώ τον χρόνο μπορεί να εξοικονομήσει ένα νοικοκυριό από τον λογαριασμό ηλεκτρικού ρεύματος, αξιοποιώντας το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο (ΚΟΤ), εφόσον η κατανάλωσή του καλύπτεται από τα προβλεπόμενα όρια.

Πρόκειται για μια σημαντική οικονομική ελάφρυνση, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία το ενεργειακό κόστος εξακολουθεί να επιβαρύνει τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς.

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Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο απευθύνεται σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα, δικαιούχους κοινωνικών παροχών, άτομα με αναπηρία και οικογένειες με αυξημένες ανάγκες, ενώ υπάρχει και ειδική κατηγορία για πολύτεκνους.

Πόση είναι η έκπτωση στο ηλεκτρικό ρεύμα;

Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο περιλαμβάνει τρεις κατηγορίες δικαιούχων, με διαφορετικά οικονομικά οφέλη.

ΚΟΤ Α: Έκπτωση 7,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα

Αφορά τους δικαιούχους του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος, οι οποίοι πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις.

ΚΟΤ Β: Έκπτωση 4,5 λεπτά ανά κιλοβατώρα

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Απευθύνεται σε νοικοκυριά που πληρούν συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και κοινωνικά κριτήρια:

Σύνθεση νοικοκυριού Ανώτατο ετήσιο εισόδημα Ένα άτομο 9.000 € Δύο ενήλικες 13.500 € Δύο ενήλικες και ένα παιδί 15.750 € Δύο ενήλικες και δύο παιδιά 18.000 € Δύο ενήλικες και τρία παιδιά 24.750 € Δύο ενήλικες και τέσσερα παιδιά 27.000 €

Εκτός από το εισόδημα, εξετάζεται και η ακίνητη περιουσία.

Για την κατηγορία ΚΟΤ Β ισχύουν τα ακόλουθα όρια:

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120.000 ευρώ για μονοπρόσωπο νοικοκυριό.

για μονοπρόσωπο νοικοκυριό. Προσαύξηση 15.000 ευρώ για κάθε επιπλέον μέλος.

για κάθε επιπλέον μέλος. Ανώτατο όριο 180.000 ευρώ, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών.

Για παράδειγμα, ένα ζευγάρι με δύο παιδιά μπορεί να έχει ακίνητη περιουσία φορολογητέας αξίας έως 165.000 ευρώ.

Επιπλέον, υπάρχουν περιορισμοί που συνδέονται με ενδείξεις πολυτελούς διαβίωσης, όπως συγκεκριμένες δαπάνες για ιδιωτικά σχολεία, οικιακό προσωπικό και άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις.

Πόσο ρεύμα μπορεί να καταναλώνει ένα νοικοκυριό;

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Για τις κατηγορίες ΚΟΤ Α και ΚΟΤ Β, τα βασικά όρια τετραμηνιαίας κατανάλωσης είναι:

Σύνθεση νοικοκυριού Όριο τετραμήνου Ένα άτομο 1.400 kWh Δύο ενήλικες 1.600 kWh Δύο ενήλικες και ένα παιδί 1.700 kWh Δύο ενήλικες και δύο παιδιά 1.800 kWh Δύο ενήλικες και τρία παιδιά 1.900 kWh Δύο ενήλικες και τέσσερα παιδιά 2.000 kWh

Για μεγαλύτερα νοικοκυριά τα όρια αυξάνονται, με γενικό ανώτατο όριο τις 2.400 κιλοβατώρες το τετράμηνο, χωρίς να υπολογίζονται οι ειδικές προσαυξήσεις.

Οι καταναλωτές πρέπει να προσέχουν τα όρια αυτά, καθώς η υπέρβασή τους μπορεί να επηρεάσει την εφαρμογή της έκπτωσης.

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ΚΟΤ Γ: Βασική έκπτωση 10 λεπτά ανά κιλοβατώρα

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Αφορά πολύτεκνες οικογένειες. Η τελική μοναδιαία έκπτωση προσαρμόζεται ανάλογα με την κατανάλωση και μπορεί, υπό προϋποθέσεις, να φτάσει τα 12 λεπτά ανά κιλοβατώρα.

Οι εκπτώσεις εφαρμόζονται στη χρέωση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και όχι στο σύνολο του λογαριασμού, ενώ προβλέπονται και ειδικές απαλλαγές από ορισμένες ρυθμιζόμενες χρεώσεις.

Τι ισχύει για τα άτομα με αναπηρία;

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Για νοικοκυριά στα οποία διαμένει άτομο με αναπηρία τουλάχιστον 67%, προβλέπεται αύξηση του εισοδηματικού ορίου κατά 8.000 ευρώ. Παράλληλα, αυξάνεται κατά 300 κιλοβατώρες το επιτρεπόμενο όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης. Ακόμη μεγαλύτερη προστασία προβλέπεται για νοικοκυριά στα οποία υπάρχει άτομο που χρειάζεται μηχανική υποστήριξη με ιατρικές συσκευές στο σπίτι, απαραίτητες για τη ζωή του.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, το εισοδηματικό όριο αυξάνεται κατά 15.000 ευρώ και το όριο κατανάλωσης κατά 600 κιλοβατώρες.

Ειδικό τιμολόγιο για πολύτεκνες οικογένειες

Η κατηγορία ΚΟΤ Γ δημιουργήθηκε ειδικά για την οικονομική ενίσχυση των πολύτεκνων οικογενειών.

Το βασικό εισοδηματικό όριο ξεκινά από τις 50.000 ευρώ για οικογένεια με τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά και αυξάνεται κατά 2.500 ευρώ για κάθε επιπλέον εξαρτώμενο τέκνο, σύμφωνα με τις ειδικότερες προϋποθέσεις.

Το αρχικό όριο τετραμηνιαίας κατανάλωσης διαμορφώνεται στις 2.000 κιλοβατώρες για τέσσερα εξαρτώμενα παιδιά και αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό τους.

Για την ένταξη απαιτείται η πιστοποίηση της πολυτεκνικής ιδιότητας.

Πόσα χρήματα μπορεί να γλιτώσει ένα νοικοκυριό;

Το οικονομικό όφελος εξαρτάται από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και την κατηγορία στην οποία εντάσσεται ο δικαιούχος.

Ενδεικτικά, για κατανάλωση 400 κιλοβατωρών τον μήνα:

Κατηγορία Έκπτωση ανά kWh Μηνιαίο όφελος Ετήσιο όφελος ΚΟΤ Α 0,075 € 30 € 360 € ΚΟΤ Β 0,045 € 18 € 216 € ΚΟΤ Γ 0,10 €* 40 € 480 €