Οι μετοχές της Puig (PUIGb.MC) σημείωσαν πτώση περίπου 13%, ενώ αυτές της Estée Lauder (EL.N) ανέβηκαν κατά περίπου 10% στις προ-αγοραίες συναλλαγές στις ΗΠΑ, αφότου ο ισπανικός οίκος αρωμάτων και η αμερικανική εταιρεία καλλυντικών ανακοίνωσαν τη διακοπή των συνομιλιών για συγχώνευσή τους.

Οι μετοχές της Puig βρέθηκαν στο κατώτατο σημείο του ευρωπαϊκού δείκτη αναφοράς STOXX 600 .STOXX και φαινόταν να οδεύουν προς την χειρότερη ημέρα συναλλαγών από την εισαγωγή τους στο χρηματιστήριο το 2024, εάν οι απώλειες διατηρηθούν, αφού οι εταιρείες ακύρωσαν ένα σχέδιο συγχώνευσης που θα είχε δημιουργήσει έναν όμιλο πολυτελών προϊόντων ομορφιάς αξίας περίπου 40 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι μετοχές του οίκου αρωμάτων, οι οποίες είχαν σημειώσει άνοδο όταν οι συνομιλίες έγιναν δημόσιες τον Μάρτιο, έχασαν το μεγαλύτερο μέρος των κερδών τους την Παρασκευή.

Αντίθετα, οι μετοχές της Estée Lauder είχαν υποχωρήσει μετά την είδηση για μια πιθανή συμφωνία, καθώς η Wall Street εξέφρασε ανησυχίες ότι μια συγχώνευση θα μπορούσε να επιβαρύνει τις προκλήσεις της εταιρείας εν μέσω των προσπαθειών της για ανάκαμψη.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος και πρόεδρος της Estée Lauder, Stephane de La Faverie έχει προωθήσει την επιτάχυνση των λανσαρισμάτων προϊόντων, την προσθήκη κατηγοριών τιμών πολυτελείας και την ενίσχυση του μάρκετινγκ, σε μια προσπάθεια να αναζωογονήσει τη ζήτηση στις κύριες αγορές της Estée Lauder.

«Η είδηση (για το τέλος των συνομιλιών για τη συγχώνευση) αναμένεται να λειτουργήσει ως θετικός καταλύτης για τη μετοχή, καθώς η εικόνα της εταιρείας επιστρέφει στα θεμελιώδη μεγέθη, χάρη στη βελτίωση του περιβάλλοντος της αγοράς ομορφιάς στην Κίνα και στον τομέα του Travel Retail», ανέφεραν οι αναλυτές της BofA σε σημείωμά τους.

Αυτό θα βοηθήσει τώρα την Estée να παραμείνει επικεντρωμένη στην εξάλειψη των υπερβολικών δαπανών, με στόχο ακαθάριστα οφέλη ύψους 1 έως 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων έως το τέλος του οικονομικού έτους 2027, ανέφεραν.

Η εταιρεία αύξησε επίσης τις ετήσιες προβλέψεις κερδών της νωρίτερα αυτό το μήνα και παρουσίασε σχέδια για περικοπή έως και 3.000 επιπλέον θέσεων εργασίας παγκοσμίως, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης προσπάθειας αναδιάρθρωσης.

Όσον αφορά την Puig, η J.P.Morgan ανέφερε ότι η λήξη των συνομιλιών ενδέχεται να επηρεάσει αρνητικά τις μετοχές, καθώς η προσοχή των επενδυτών επιστρέφει στα λειτουργικά αποτελέσματα, ενόσω η ανάπτυξη στον τομέα των αρωμάτων ομαλοποιείται και η πίεση στη Μέση Ανατολή και στο ταξιδιωτικό λιανικό εμπόριο παραμένει.

Οι αγορές μπορούν πλέον να επικεντρωθούν περισσότερο στην επιβράδυνση της αύξησης των πωλήσεων που παρουσιάστηκε στην ενημέρωση της Puig για το πρώτο τρίμηνο τον Απρίλιο, ανέφερε η χρηματιστηριακή εταιρεία σε σημείωμα προς τους πελάτες της.

Η Puig θα παραμείνει επικεντρωμένη στην υλοποίηση της στρατηγικής της, ανέφερε στην ανακοίνωση της Πέμπτης, προσθέτοντας ότι η κεφαλαιακή της δομή θα της προσφέρει ευελιξία για επιλεκτικές συγχωνεύσεις και εξαγορές.

