Εγκλωβισμένοι σε ένα φορολογικό αδιέξοδο, με στενό “πρεσάρισμα” και υψηλούς φόρους εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι, οι οποίοι κρατούν “μικρό καλάθι” για τα όσα θα ανακοινωθούν από το βήμα της ΔΕΘ. Με υψηλή φορολόγηση από το πρώτο ευρώ, με τεκμαρτά εισοδήματα που συχνά ξεπερνούν τα πραγματικά τους έσοδα και με βαρύτατες προκαταβολές φόρου, καλούνται να σηκώσουν για άλλη μια φορά δυσανάλογο βάρος.

Παραμένοντας στο “ραντάρ” της εφορίας ως “ύποπτοι” φοροδιαφυγής, πληρώνουν την ασυνέπεια μερίδας επαγγελματιών που δήλωναν προκλητικά χαμηλά εισοδήματα. Είναι και ο λόγος για τον οποίο τους έχει επιβληθεί αυστηρή φορολόγηση με βάση τεκμαρτά εισοδήματα και φόρος από το πρώτο ευρώ. Για αυτούς, η πραγματικότητα δεν αναμένεται να αλλάξει ριζικά από τις ανακοινώσεις και τα νέα μέτρα στη ΔΕΘ.



Με τη φορολόγηση να ξεκινά στο 9% από τα πρώτα 10.000 ευρώ, το «όφελος» περιορίζεται κυρίως σε όσους έχουν χαμηλά ή οριακά εισοδήματα. Όσοι δηλώνουν 15.000, 20.000 ή 30.000 ευρώ θα συνεχίσουν να κουβαλούν ένα φορολογικό βάρος δυσανάλογο σε σχέση με τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους.



Στις αλλαγές που τους αφορούν περιλαμβάνονται:

Ειδικές προβλέψεις για τα σχολικά κυλικεία.

Επέκταση της μείωσης 50% του ελάχιστου τεκμαρτού εισοδήματος που ισχύει για οικισμούς έως 1.500 κατοίκους, σε περιοχές με μεγαλύτερο πληθυσμό.

Αύξηση του ποσοστού έκπτωσης για επιχειρήσεις που δεν απασχολούν προσωπικό και θα συμπληρώσουν τετραετία το 2025.

Εξάλειψη στρεβλώσεων που προέκυψαν μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 880 ευρώ από την 1η Απριλίου 2025, η οποία αύξησε το τεκμαρτό εισόδημα από 11.620 ευρώ το 2024 σε 12.320 ευρώ το 2025, οδηγώντας σε μεγαλύτερη φορολογική επιβάρυνση το 2026 για όσους δηλώνουν εισοδήματα χαμηλότερα από το τεκμήριο.

Τεκμήρια διαβίωσης

Η μείωση των τεκμηρίων διαβίωσης κατά 30% θα αποτελέσει σίγουρα μια θετική εξέλιξη για περισσότερους από 1,2 εκατ. φορολογουμένους με χαμηλά εισοδήματα. Τα εκκαθαριστικά του 2027 για τα εισοδήματα του 2026 θα είναι σαφώς πιο «ελαφριά», σε πολλές περιπτώσεις ακόμη και μηδενικά. Για χιλιάδες οικογένειες που ζούσαν τον παραλογισμό να πληρώνουν φόρους για εισοδήματα που ποτέ δεν είχαν, επειδή το κράτος υπολόγιζε τεκμαρτές δαπάνες κατοικίας ή αυτοκινήτου η αλλαγή σίγουρα είναι καλοδεχούμενη.

Μεγαλύτερο εκτιμάται το όφελος σε νοικοκυριά με χαμηλά εισοδήματα όπου σε αρκετές περιπτώσεις, το φορολογητέο εισόδημα θα πέσει κάτω από τις 10.000 ευρώ, με φόρο που υπολογίζεται βάσει του χαμηλού συντελεστή 9%, είτε με καθόλου φόρο, αν περάσει κάτω από το βασικό αφορολόγητο των 8.632 ευρώ.



Η μείωση των τεκμηρίων είναι ένα βήμα στη σωστή κατεύθυνση, αλλά όχι αρκετό, ενώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες, που κουβαλούν χρόνια τώρα το στίγμα του «φοροδιαφεύγοντα» και τιμωρούνται με υψηλή προκαταβολή φόρου και βαρύ συντελεστή, η ΔΕΘ δεν φέρνει την πολυπόθητη “αποκατάσταση” και “δικαιοσύνη”. Για αυτούς η λύση παραπέμπεται στο προσεχές μέλλον (2027/2028), με την ελπίδα ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί ο πλήρης ψηφιακός έλεγχος των συναλλαγών, των εισοδημάτων και των δαπανών τους και θα μπορέσει να καταργηθεί η φορολόγηση τους βάσει τεκμαρτού εισοδήματος.

