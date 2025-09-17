Ένα νέο ψηφιακό εργαλείο, που φιλοδοξεί να αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι πολίτες αλληλεπιδρούν με τον ασφαλιστικό τους φορέα, παρουσίασε ο e-ΕΦΚΑ. Πρόκειται για το Dashboard – myEFKA, μια ενιαία πλατφόρμα που συγκεντρώνει σε πραγματικό χρόνο όλες τις κρίσιμες πληροφορίες για κάθε ασφαλισμένο.



Η παρουσίαση έγινε στην Αθήνα από τον διοικητή του e-ΕΦΚΑ, Δρ. Αλέξανδρο Βαρβέρη, παρουσία της υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκης Κεραμέως.



Τι είναι το Dashboard – myEFKA



Το νέο περιβάλλον λειτουργεί ως προσωπικό «ψηφιακό προφίλ» του ασφαλισμένου. Μέσα από το www.efka.gov.gr και με χρήση κωδικών TaxisNet, οι πολίτες αποκτούν:



– Πλήρη πρόσβαση στην ασφαλιστική τους ιστορία και όλα τα σχετικά πιστοποιητικά.

– Άμεση ενημέρωση για την πορεία αιτήσεων, επιδομάτων ή συντάξεων.

– Δυνατότητα έκδοσης και εκτύπωσης πιστοποιητικών ασφαλιστικής ενημερότητας.

– Εξόφληση εισφορών και οφειλών μέσω της πλατφόρμας IRIS.

– Ενημερωτικά σημειώματα συντάξεων και στοιχεία αναπηρίας διαθέσιμα με λίγα κλικ.

Advertisement

Advertisement



Παράλληλα, οι ίδιες λειτουργίες είναι διαθέσιμες και στην εφαρμογή myEFKAmobile, η οποία μπορεί να εγκατασταθεί σε smartphone και tablet.



Τι σημαίνει για τον πολίτη



Με το νέο Dashboard, ο ασφαλισμένος έχει για πρώτη φορά μια ολοκληρωμένη εικόνα σε πραγματικό χρόνογια όλα τα ασφαλιστικά του δεδομένα. Δεν χρειάζεται να απευθυνθεί σε υπηρεσίες ή να αναμένει βεβαιώσεις – όλα βρίσκονται συγκεντρωμένα και διαθέσιμα ηλεκτρονικά.



Η ασφάλεια παραμένει σε πρώτο πλάνο, καθώς η είσοδος απαιτεί διπλή ταυτοποίηση με κωδικό OTP, ώστε να προστατεύονται πλήρως τα προσωπικά δεδομένα.



Μέρος ενός μεγαλύτερου σχεδίου



Το myEFKA αποτελεί τμήμα τεσσάρων στρατηγικών δράσεων που «τρέχουν» αυτή την περίοδο στον e-ΕΦΚΑ:



Αναβάθμιση των ΚΕΠΑ.

Ψηφιοποίηση του αρχειακού υλικού.

Δημιουργία του Dashboard.

Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος, το οποίο θα λειτουργήσει πλήρως το 2026.







