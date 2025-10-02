Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) αποφάσισε να κρατήσει σταθερά τα βασικά της επιτόκια. Με τον πληθωρισμό να έχει σχεδόν επιστρέψει στον στόχο του 2%, οι αξιωματούχοι έστειλαν μήνυμα ότι δεν χρειάζεται βιασύνη, αλλά ούτε και υπερβολική αισιοδοξία. Για τα ελληνικά νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις, το ερώτημα είναι πρακτικό: Να προχωρήσουν τώρα σε νέο δάνειο ή να περιμένουν;

Γιατί σταθεροποιήθηκαν τα επιτόκια

Η ΕΚΤ ανησυχεί ότι μια γρήγορη και μεγάλη μείωση των επιτοκίων θα μπορούσε να ξαναφουσκώσει τον πληθωρισμό και να αυξήσει τον τραπεζικό κίνδυνο. Παράλληλα, οι τράπεζες –ειδικά στην Ελλάδα– βλέπουν με προσοχή τους δανειολήπτες, φοβούμενες μήπως εμφανιστεί μια νέα «γενιά κόκκινων δανείων».

Τα νέα στεγαστικά δάνεια

Τα επιτόκια στα νέα στεγαστικά έχουν πέσει σε σχέση με το 2023 και κινούνται γύρω στο 3,5%. Αν θέλετε να αγοράσετε σπίτι και έχετε σταθερό εισόδημα, η συγκυρία είναι καλύτερη από πέρυσι. Όμως, δεν πρέπει να θεωρείτε δεδομένη μια νέα μεγάλη μείωση. Προσοχή στις ρήτρες, στις αυξομειώσεις και ζητήστε πάντα γραπτή προσφορά από περισσότερες τράπεζες.

Για όσους έχουν ήδη δάνειο

Αν η δόση σας είναι υψηλή, εξετάστε αναχρηματοδότηση. Σήμερα οι όροι είναι πιο ευνοϊκοί, και μια μεταφορά μπορεί να μειώσει τις μηνιαίες σας υποχρεώσεις. Αξίζει να ρωτήσετε και να συγκρίνετε.

Για τις καταθέσεις

Οι αποδόσεις παραμένουν χαμηλές. Οι περισσότεροι λογαριασμοί δεν προσφέρουν σχεδόν τίποτα. Η λύση είναι να ψάξετε για προθεσμιακές ή προϊόντα χαμηλού ρίσκου που δίνουν κάτι παραπάνω, χωρίς να δεσμεύεστε υπερβολικά.

Τραπεζικά Επιτόκια Καταθέσεων και Δανείων – Αύγουστος 2025

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, τον Αύγουστο του 2025 στη χώρα μας, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια των νέων καταθέσεων και δανείων μειώθηκαν στο 0,31% και 4,45%, αντίστοιχα.

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των νέων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,14 εκατοστιαίες μονάδες.

Τον Αύγουστο του 2025, τα μέσα σταθμισμένα επιτόκια του συνόλου των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητα στο 0,32% και 4,66% αντίστοιχα.

Το περιθώριο επιτοκίου μεταξύ των υφιστάμενων καταθέσεων και δανείων παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητο στις 4,34 εκατοστιαίες μονάδες.



Το συμπέρασμα

Η «παύση» της ΕΚΤ στα επιτόκια σημαίνει σταθερότητα, αλλά και αβεβαιότητα για το πού θα πάει η οικονομία τους επόμενους μήνες. Για όποιον σκέφτεται στεγαστικό, η στιγμή είναι σχετικά καλή, αρκεί να έχει «μαξιλάρι» ασφαλείας. Για τις επιχειρήσεις, οι τράπεζες είναι πρόθυμες να χρηματοδοτήσουν επενδύσεις με καθαρά σχέδια. Και για τους αποταμιευτές, το ζητούμενο είναι να μην αφήνουν τα χρήματά τους αδρανή.