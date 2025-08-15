Κάτι νέο και δυναμικό γεννιέται στον χώρο των logistics… Η Tempus Holding και η Orbit AE ενώνουν δυνάμεις, στήνοντας μια κοινή εταιρεία που θα επιδιώξει να αλλάξει τα δεδομένα στην αγορά. Μαθαίνω ότι μέρος των υποδομών τους θα αξιοποιηθεί για αποθήκευση υλικών οικοδομής, ενώ παράλληλα σχεδιάζουν ένα ευρύ δίκτυο delivery, από το εργοτάξιο μέχρι την πόρτα του πελάτη. Αν επαληθευθούν οι πληροφορίες που φτάνουν από το “δίκτυο κατασκοπείας” μου… πάνω από 1.900 νέες θέσεις εργασίας αναμένονται μέσα σε σύντομο σχετικά διάστημα. Το πιο ενδιαφέρον, όμως, από αυτά που μαθαίνω, είναι ότι αυτή η κίνηση φαίνεται να ανεβάζει τον ανταγωνισμό, καθώς κι άλλοι παίκτες ετοιμάζονται να απαντήσουν, αγοράζοντας γη και διεκδικώντας μερίδιο αγοράς, κοιτώντας πολύ πέρα από τα όρια της Αττικής. Η αγορά «ζεσταίνεται»…

***

Επί τη ευκαιρία να σας μαρτυρήσω ότι μια δυνατή εταιρεία έχει τοποθετηθεί πολύ έξυπνα στην αγορά της Κρήτης. Έχει στοχεύσει σε ένα έργο ανάπλασης του Πάρκου Χανίων που ξεπερνά τα 8,6 εκ. ευρώ. Οι πληροφορίες μου λένε ότι οι άνθρωποι της κατάφεραν να τρέξουν ένα πολύ δύσκολο έργο και να φέρουν στο ίδιο τραπέζι με επιτυχία όσους έπρεπε για να εξασφαλιστούν τα 500 και πλέον στρέμματα της περιοχής, η χρηματοδότηση από την Συνεταιριστική Τράπεζα, οι μελέτες και οι απαραίτητες άδειες. Αναφέρομαι σε μια εταιρεία που δραστηριοποιείται ως τεχνικός σύμβουλος και project manager σε μεγάλα αναπτυξιακά έργα. Μόλις μάθω ότι πέσανε οι υπογραφές και προχωρά η υλοποίηση (και όχι οι εξαγγελίες), θα σας μαρτυρήσω και το όνομα της.

Μπορεί εγώ να είμαι κατάσκοπος, αλλά υπάρχουν υψηλόβαθμα κυβερνητικά στελέχη που τρέμουν με κάποιους άλλους του συναφιού μου. Με εκείνους που παρακολουθούν τα πάντα για τον αρχηγό, που θέλει όλα να τα ξέρει. Παλιά του τέχνη κόσκινο, από την πρώτη ώρα που κάθησε στη μεγάλη καρέκλα. Μαθαίνω, λοιπόν, ότι κάποιος από το γκοβέρνο που δεν νοιώθει καθόλου βολικά με πολλά από τα πρωθυπουργικά καμώματα, προσέχει τους ενδεχόμενους κοριούς όταν θέλει να μιλήσει και να βγάλει τον καημό του, χωρίς να «ακουστεί». Οπότε και σε εξομολογήσεις αυτού του καημού με φίλους του, που τον επισκέπτονται στο γραφείο του, έχει βρει την ενδεδειγμένη λύση: Ζητάει και το δικό του και του άλλου το κινητό, να μένουν εκτός δωματίου, έξω στο συρτάρι της γραμματέως του (αν και ένας μεταλλικός κλωβός είναι το ασφαλέστερο). Ξέρει ότι τα κινητά στήνουν αυτί, ακόμα και κλειστά. Από κει και πέρα ξεσπαθώνει και δεν κρατιέται στα όσα ουκ ολίγα θέλει να καταμαρτυρήσει. Για να ξαλαφρώσει, βρε αδελφέ…

***

Παρ’ όλο που προσκλήθηκε για την παρουσίαση του βιβλίου «Ο Ερντογάν με την ματιά ενός Έλληνα» του καλού δημοσιογράφου Μιχάλη Ψύλλου, που θα πραγματοποιηθεί στη Λίμνη Ευβοίας, Τρίτη 19 Αυγούστου, τελικά ο Αντώνης Σαμαράς δεν θα παραστεί. Από το περιβάλλον του μου λένε ότι η πρόσφατη απρόσμενη απώλεια της κόρης του Λένας, επιβάλλει την διαφοροποίηση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, του όποιου προγραμματισμού δράσεών του. Φυσικά δεν θα χάσει επουδενί την επαφή του με τα συμβαίνοντα, αλλά προτιμά αυτή την εποχή να είναι ακόμα πιό κοντά στην οικογένειά του, χωρίς δημοσιότητες.

Συνεργάτης μου κατάσκοπος στην Ιαπωνία μου μεταφέρει ενδιαφέρουσες πληροφορίες! Στις αίθουσες συσκέψεων του Τόκιο κάτι μουρμουρίζεται… Οι Ιάπωνες εφοπλιστές δυσκολεύονται να κρύψουν την ενόχλησή τους! Οι Έλληνες πλοιοκτήτες συνεχίζουν να «χτυπούν» αθόρυβα αλλά σταθερά την παγκόσμια αγορά. Δεν είναι τυχαίο που κολοσσοί όπως η NYK αφήνουν να διαρρεύσει μείωση κερδών 12%, ενώ η K-Line μιλά για πιθανή πτώση 18% – και έπεται συνέχεια. Αιτίες; Η ανατίμηση του γιεν και η μείωση των φορτίων. Δεν λέω ότι δεν συμβαίνουν και αυτά, ούτε ότι δεν επηρεάζουν την αγορά οι αμερικανικοί αιφνιδιασμοί με τους δασμούς και τα λιμενικά τέλη. Μα στην πραγματικά δύσκολη αυτή συγκυρία, οι Έλληνες, με το βλέμμα μακριά και χωρίς βιασύνες, κρατούν το καράβι στη ρότα τους. Κάποιοι λένε ότι αυτό είναι το πραγματικό τους μυστικό…

***

Κάτι «γλυκό» αλλά και… δαιμονικά έξυπνο στήνεται στην αγορά. Με αφορμή το Dubai Chocolate – που πια το βρίσκεις παντού, από περίπτερα μέχρι πολυτελή εστιατόρια – τα φιστίκια αποκτούν αξία δυσανάλογη με το μέγεθός τους. Η τελευταία σοδειά φημολογείται πως θα αποδώσει 1,1 δισ. λίβρες, και οι ΗΠΑ, με το 65% της παραγωγής τους να ταξιδεύει στο εξωτερικό, έχουν το πάνω χέρι. Οι Έλληνες καταναλωτές έχουν ήδη «γλυκαθεί» και οι πωλήσεις εκτοξεύονται. Τσουρέκια, μελομακάρονα, κάθε λογής δημιουργίες με Dubai Chocolate… Παραγωγοί, εισαγωγείς, σεφ και ζαχαροπλάστες φτιάχνουν ένα νέο, κερδοφόρο οικοσύστημα. Και η αγορά μόλις άρχισε να ψήνεται…

“Η πολιτική της ατομικής ευθύνης και του «τρεχάτε ποδαράκια μου» του 112, ήταν και συνεχίζει να είναι κυρίαρχη. Γι’ αυτή την πολιτική έχει το θράσος να πανηγυρίζει η κυβέρνηση. Είναι χαρακτηριστικό και απαράδεκτο ότι οι βιομηχανικές μονάδες στη ΒΙΠΕ δεν εκκενώθηκαν και οι εργαζόμενοι συνέχιζαν τη βάρδιά τους δίπλα από τις φλόγες!” γράφει σε ανακοίνωσή της η Επιτροπή Περιοχής Δυτικής Ελλάδας του ΚΚΕ για τις πυρκαγιές που “πολιόρκησαν” την Πάτρα. Για όποιον δεν κατάλαβε, η ανακοίνωση έχει καταλάβει την κεντρική θέση και στην ιστοσελίδα του κόμματος. Αν νόμιζαν στο Μαξίμου, ότι το ΚΚΕ είναι λιγότερο πρόβλημα από την Ζωή και τον Ανδρουλάκη, η Μεγάλη των Κατασκόπων Σχολή τους υπενθυμίζει: Ο Περισσός δεν αστειεύεται! Σύντομα θα καταλάβουν.

***

Το τι λένε σε όλη την Ελλάδα για τη «κυβέρνηση των αρίστων» με το νέο πύρινο όλεθρο των τελευταίων ημερών, δε χρειάζεται να το μαντέψω. Και πολύ περισσότερο το τι λένε στην Αχαΐα. Ο κόσμος βράζει από αγανάκτηση. Τα χώνουν σε κυβέρνηση από την κορυφή ξεκινώντας, σε αυτοδιοικητικούς όλων των βαθμίδων (ο Φαρμάκης την ψιλογλυτώνει), σε όποιο παράγοντα περνάει από το μυαλό τους και φυσικά εξαίρεση δεν έχουν, κυρίως, οι κυβερνητικοί βουλευτές. Καθόλου καλό το κλίμα. Λογικό. Αλλά το χειρότερο είναι τα αστροπελέκια που έχει μέσα του ο Μητροπολίτης Χρυσόστομος. Μαθαίνω ότι επιεικώς θα τον έλεγε κάποιος «πικραμένο για αυτά που έζησε προσωπικά ο ίδιος πρώτη γραμμή στο μέτωπο της φωτιάς κοντά στους πυροσβέστες και σε εθελοντές». Απογοητευμένος και θυμωμένος που δεν είδε στην πρώτη γραμμή, ή έστω και λίγο πιο πίσω, πολλούς από τους εκλεγμένους άρχοντες αυτοδιοίκησης και κοινοβουλίου. Όπως μου είπαν, επίσης, μπορεί να είναι γνωστή η μετριοπάθεια του συγκεκριμένου Δεσπότη, «αλλά για τους ασχολούμενος με την πολιτική δεν είναι καθόλου καλό σημάδι να έχεις θυμωμένο τον Δεσπότη, δηλαδή την εκκλησία». Και η αφεντιά μου, ως κατάσκοπος (και στους θρησκευτικούς χώρους), οφείλω να σταθμίσω τη συνέχεια: Αναπόφευκτη η συνάντηση στην λειτουργία του Δεκαπενταύγουστου. Ο προκαθήμενος των πιστών Πάτρας και Αχαΐας από άμβωνος και πρώτη γραμμή απέναντί του οι εκλεκτοί των ψηφοφόρων. Αλλά όχι πια του κυρίου Χρυσοστομου και δεν μου είπαν για πόσο καιρό. Ωχ! Όχι και το καλύτερό τους…

