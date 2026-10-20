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Μείωση της εγγεγραμμένης ανεργίας καταγράφουν τα στοιχεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ) για τον Σεπτέμβριο του 2026, αναδεικνύοντας ωστόσο δύο επίμονα προβλήματα της ελληνικής αγοράς εργασίας: τη μακροχρόνια ανεργία και τη μεγάλη συμμετοχή των γυναικών στο μητρώο ανέργων.

Συγκεκριμένα, οι εγγεγραμμένοι στη ΔΥΠΑ ανήλθαν σε 655.023 άτομα, μειωμένοι κατά 65.016 ή 9% σε σχέση με τον Σεπτέμβριο του 2025. Σε σύγκριση με τον Αύγουστο, καταγράφεται επίσης μείωση κατά 62.903 άτομα, ποσοστό 8,8%.

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Γυναίκες σχεδόν 7 στους 10 ανέργους

Η μεγαλύτερη ανισορροπία εντοπίζεται στην κατανομή της ανεργίας ανά φύλο. Από τους εγγεγραμμένους, 442.709 είναι γυναίκες (67,6%) και 212.314 άνδρες (32,4%).

Παράλληλα, 359.951 άτομα, δηλαδή το 55%, παραμένουν εγγεγραμμένα για τουλάχιστον 12 μήνες, στοιχείο που αναδεικνύει τη δυσκολία επανένταξης σημαντικού μέρους των ανέργων στην αγορά εργασίας.

Η πολυπληθέστερη ηλικιακή ομάδα είναι οι 30–44 ετών, με 187.759 εγγεγραμμένους (28,7%), ενώ σχεδόν οι μισοί άνεργοι (47,3%) διαθέτουν δευτεροβάθμια ή μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Μόλις ένας στους τέσσερις έλαβε επίδομα

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα στοιχεία για την επιδότηση της ανεργίας. Τον Σεπτέμβριο 169.838 άτομα έλαβαν επίδομα ανεργίας, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο 25,9% των εγγεγραμμένων. Οι επιδοτούμενοι μειώθηκαν κατά 1,1% σε ετήσια βάση, αλλά αυξήθηκαν κατά 6,1% σε σχέση με τον Αύγουστο. Από αυτούς, 22.066 ήταν εκπαιδευτικοί και 5.414 εποχικά εργαζόμενοι στον τουρισμό.

Πού συγκεντρώνονται οι περισσότεροι άνεργοι

Η Αττική συγκεντρώνει 227.357 εγγεγραμμένους, δηλαδή το 34,7% του συνόλου, ενώ ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία με 133.513 άτομα (20,4%). Οι δύο περιφέρειες συγκεντρώνουν μαζί περισσότερους από τους μισούς εγγεγραμμένους ανέργους της χώρας.