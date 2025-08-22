Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις βρίσκονται σε μια «ζώνη» ασφυξίας! Χρέη που διογκώνονται αντί να μειώνονται, ρυθμίσεις που περισσότερο παγιδεύουν παρά λύνουν προβλήματα, και πρόστιμα που τιμωρούν τον συνεπή όταν «σκοντάψει»… Ο Θάνος Τσαγγάρης, νέος πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, περιγράφει στη HuffPost μια αγορά δύο ταχυτήτων, όπου οι «μικροί» αγωνίζονται για την καθημερινή τους επιβίωση, ενώ οι «μεγάλοι» κινούνται με ευκολία. Τελευταία «γραμμή άμυνας» για να μείνει ζωντανός ο κόρμος της ελληνικής επιχειρηματικότητας, μια νέα, ενιαία ρύθμιση χρεών 150 δόσεων χωρίς όρους, για όλους!

– Σε μια περίοδο όπου ο εξωδικαστικός μηχανισμός, σύμφωνα με την κυβέρνηση, λειτουργεί καλύτερα, οδηγώντας σε ρύθμισες των 240 δόσεων, γιατί πιστεύετε ότι χρειαζόμαστε μια νέα, ενιαία ρύθμιση 150 δόσεων—χωρίς εισοδηματικά ή περιουσιακά κριτήρια;

«Ο εξωδικαστικός μηχανισμός ρυθμίσεις οφειλών αποδεικνύεται ανεπαρκής στις περισσότερες περιπτώσεις παρά τις συνεχείς βελτιώσεις του. Είναι χρονοβόρος, είναι ακριβός και δεν δίνει τη δυνατότητα, εάν είχε απορριφθεί η αίτηση σου ή δεν την είχες αποδεχθεί -διότι ήτανε ασύμφορη, να ξανά κάνεις αίτηση πριν παρέλθει ένας χρόνος το λιγότερο. Πολλοί συνάδελφοί είχανε κρίθει με τις τότε απαιτήσεις του Μηχανισμού και τώρα που είναι βελτιωμένος αποκλείονται

»Από την άλλη πλευρά ο εξωδικαστικός μηχανισμός κεφαλαιοποιεί το τόκο! Εξηγούμαι: Έχεις χρέος 10.000 και προσαυξήσεις από προηγούμενη ρύθμιση που είχες ενταχθεί 8000€ .Δεν αφαιρεί τις 8000 € και να προσθέσει τις νέες προσαυξήσεις έως τις 240 δόσεις που θα ήταν τίμιο, αλλά παίρνει το σύνολο του κεφαλαίου και των προσαυξήσεων. Αυτά κάνουν απαραίτητη μία ενιαία, άμεση ρύθμιση 150 δόσεων η οποία θα λειτουργήσει αμέσως και θα ανακούφησει πολλές μικρομεσαίες επιχειρήσεις άμεσα, μετά την νομοθετήσει της.

Θάνος Τσαγγάρης: «Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σαν τους ασθενείς. Πρώτα πρέπει να σταθεροποιήσεις τον ασθενή και μετά να κοιτάξεις το μέλλον του».

– Μιλάτε για ειδική ρύθμιση ώστε εκείνοι που θέλουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα να το κάνουν με αξιοπρέπεια. Τι εννοείτε;

«Ναι, πρέπει να γίνει μια ειδική ρύθμιση για αυτούς που θέλουν να αποχωρήσουν από το επάγγελμα και να τερματίσουν τον επαγγελματικό ή τον εμπορικό τους βίο, η οποία πιθανώς να περιέχει και διαγραφή προσαυξήσεων και να δίνει τη δυνατότητα να μπορεί να αποπληρώνει κάποιος την δόση από τη σύνταξη του. Έτσι μόνο θα αποχωρήσουν αξιοπρεπώς. Διαφορετικά παραμένουν στο χώρο δημιουργούν καινούργια χρέη, τα οποία δεν πρόκειται να αποπληρώσουν ποτέ και δημιουργούν και αθέμιτο ανταγωνισμό στους υπόλοιπους συναδέλφους…»

– Περιγράφετε το πρόστιμο 15% για απώλεια δόσης ως τιμωρητικό για συνεπείς επιχειρηματίες…

«Η προσαύξηση του 15%, για απώλεια μίας δόσης, τιμωρεί πραγματικά τους συνεπείς επιχειρηματίες οι οποίοι διατηρούν και εξυπηρετούν μία ρύθμιση διαρκώς και κάποια στιγμή μπορεί να έχουν μία δυσκολία. Με το καπέλο αυτό του 15% κι άλλο τόσο 15% για την επόμενη δόση εγκαταλείπουν την ρύθμιση. Μία πρόταση εδώ θα ήταν το πρόστιμο να επιβάλλεται μετά την απώλεια της τρίτης δόσης και να μπαίνει αθροιστικά και στις τρεις πλέον δόσεις, συνολικά.

Οι “μεγάλοι” και οι “μικροί”…

Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Αθηνών, «η πολιτική που έχει ακολουθηθεί τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον δύο αγορών, με διαφορετική εικόνα. Στην πρώτη, ανήκουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που προσπαθούν να επιβιώσουν σε ένα καθεστώς σκληρού ανταγωνισμού. Στη δεύτερη ανήκουν οι παντοδύναμες πολυεθνικές, οι μεγάλες επιχειρήσεις και τα πολυεθνικά eShops που έχουν απορροφήσει το μεγαλύτερο μέρος του καταναλωτικού εισοδήματος.

»Η πολιτεία θα ήταν καλό να ελέγξει τις τριγωνικές συναλλαγές των μεγάλων ομίλων και να μην καταφεύγει στην τεκμαρτή φορολόγηση ή στο να επιβάλλει φόρους με υποθετικά κριτήρια, που συχνά είναι δυσανάλογα με το πραγματικό μας εισόδημα».

– Προτείνετε τη θέσπιση ενός ακατάσχετου επιχειρηματικού λογαριασμού, αποκλειστικά για λειτουργικά έξοδα…

«Ναι, όπως υπάρχει ένας ακατάσχετος λογαριασμός για τους πολίτες που τους προστατεύει σε ένα ύψος 1250€ από το Δημόσιο και 1500€ από τις τράπεζες, έτσι πρέπει να καθιερωθεί και ένας επιχειρηματικός ακατάσχετος λογαριασμός για τις επιχειρήσεις, για να μπορούν να συνεχίσουν να υπάρχουν. Αποκλειστικά για τις λειτουργικές τους δαπάνες (Μισθοδοσία, προμηθευτές, ενοίκια, ενέργεια κλπ), ώστε με αυτό τον τρόπο να διατηρηθεί στο ελάχιστο η βιωσιμότητα τους».

Η παρέμβαση του προέδρου του ΕΣΑ γίνεται την ώρα που οριστικοποιούνται τα μέτρα στήριξης της αγοράς που θα ανακοινώσει ο πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.