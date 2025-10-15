Με πολύ μικρό ενδιαφέρον από την πλευρά των καταναλτών, αλλά έντονο ανταγωνισμό ξεκινά φέτος η διάθεση για το πετρέλαιο θέρμανσης. Τα ελληνικά διυλιστήρια δείχνουν διάθεση να πιέσουν τις τιμές προς τα κάτω, επιδιώκοντας να «σπάσουν» το ψυχολογικό φράγμα του 1€ το λίτρο στη χονδρική, ανάλογα και με την ποσότητα.

Η διεθνής τιμή του αργού παραμένει σε ελεγχόμενα επίπεδα, ενώ η κατάσταση στις μεγάλες πετρελαιοπαραγωγές χώρες ευνοεί τη σταθερότητα της αγοράς. Το αποτέλεσμα είναι οι πρώτες τιμές διάθεσης στις μεγάλες πόλεις να κινούνται γύρω στα 1,10 € – 1,12 € το λίτρο, αρκετά χαμηλότερα από πέρυσι την ίδια περίοδο, δίνοντας μια πρώτη «ανάσα» στα νοικοκυριά. Στα νησιά και τις ορεινές περιοχές, λόγω και των μεταφορικών, η τιμή ανάμενεται να ξεπεράσει το 1,20€ το λίτρο.

Παρά τη χαμηλή τιμή, η κίνηση στην αγορά χαρακτηρίζεται σχεδόν ανύπαρκτη στα μεγάλα αστικά κέντρα. Ο καλός καιρός του Οκτωβρίου έχει καθυστερήσει την έναρξη της περιόδου θέρμανσης, ενώ πολλοί καταναλωτές διατηρούν ακόμη αποθέματα από την προηγούμενη χρονιά. Παράλληλα, ένας αυξανόμενος αριθμός νοικοκυριών έχει στραφεί μόνιμα στο φυσικό αέριο, το οποίο παραμένει —παρά τις διακυμάνσεις— πιο σταθερό και πρακτικό για τις ανάγκες τους.

Σημαντικό ποσοστό πολυκατοικιών δεν έχει καν ενεργοποιήσει τους καυστήρες εδώ και χρόνια, καθώς από την περίοδο της βαθιάς οικονομικής κρίσης πολλοί ένοικοι αδυνατούν να συμμετάσχουν στα κοινόχρηστα έξοδα θέρμανσης. Η μείωση των εισοδημάτων και η αδυναμία λήψης συλλογικών αποφάσεων στις πολυκατοικίες άφησε πολλούς καυστήρες ανενεργούς — μια κατάσταση που σε αρκετές περιπτώσεις παραμένει μέχρι σήμερα.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Πρακτικές συμβουλές για να μην την «πατήσετε»

Πριν γεμίσετε τη δεξαμενή σας, είναι σημαντικό να λάβετε ορισμένες βασικές προφυλάξεις για να εξασφαλίσετε ότι θα προμηθευτείτε ποιοτικό πετρέλαιο και την ακριβή ποσότητα που πληρώνετε:

Ελέγξτε τη στάθμη της δεξαμενής πριν και μετά τον ανεφοδιασμό. Χρησιμοποιήστε μέτρο στάθμης ή ειδικό ραβδί και καταγράψτε την ένδειξη, ώστε να μπορείτε να συγκρίνετε με την ποσότητα που αναγράφεται στο παραστατικό. Ζητήστε αναλυτικό δελτίο αποστολής – παραλαβής με τα πλήρη στοιχεία του προμηθευτή, την ακριβή ποσότητα, τον αριθμό πινακίδας του βυτιοφόρου και την ώρα παράδοσης. Το παραστατικό αυτό είναι απαραίτητο και για την ΑΑΔΕ, ειδικά αν δικαιούστε επίδομα θέρμανσης. Παρακολουθήστε τη διαδικασία παράδοσης. Η φυσική παρουσία κάποιου εκπροσώπου της πολυκατοικίας ή του ιδιοκτήτη είναι καθοριστική για να αποτραπούν φαινόμενα νοθείας ή παραπλανητικής μέτρησης της ποσότητας. Επιλέξτε αξιόπιστο πρατηριούχο ή εταιρεία διανομής με καλή φήμη στην αγορά. Μην παρασύρεστε από υπερβολικά χαμηλές προσφορές χωρίς εγγυήσεις ποιότητας· το φθηνό καύσιμο μπορεί να κρύβει ακριβές ζημιές στον καυστήρα ή το λέβητα. Ζητήστε δείγμα πετρελαίου αν έχετε αμφιβολίες για την ποιότητα. Το δείγμα φυλάσσεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως αποδεικτικό σε περίπτωση αμφισβήτησης, αν χαλάσει ο καυστήρας σας…



Σωστός έλεγχος, αξιόπιστοι προμηθευτές και πλήρη παραστατικά μπορούν να γλιτώσουν από δυσάρεστες εκπλήξεις και να «φορτώσουν» τους διαχειριστές με επιπλέον ευθύνες…