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Στο επίκεντρο βρίσκεται η ενίσχυση του πετρελαίου θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Πέμπτη, μέσω κρατικής επιδότησης και συνεισφοράς των διυλιστηρίων.

Εξετάζεται το ενδεχόμενο διακοπής της έκπτωσης στην αμόλυβδη βενζίνη, ώστε να αυξηθεί η διαθέσιμη χρηματοδότηση για τη θέρμανση των νοικοκυριών ενόψει του χειμώνα.

Παράλληλα, προβλέπεται η διατήρηση της επιδότησης στο πετρέλαιο κίνησης στα 20 λεπτά ανά λίτρο για τον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Η κυβέρνηση επεξεργάζεται επίσης σενάρια για αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 20% ή 30%, αναλόγως με τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο.

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Στην τελική ευθεία βρίσκονται οι διαβουλεύσεις κυβέρνησης και διυλιστηρίων για το νέο πακέτο επιδοτήσεων στα καύσιμα, που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, μόλις μία ημέρα πριν από την έναρξη διάθεσης του πετρελαίου θέρμανσης. Το ζητούμενο είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ελάφρυνση για νοικοκυριά και επιχειρήσεις, με έναν συνδυασμό κρατικής ενίσχυσης και εθελοντικής συνεισφοράς των διυλιστηρίων.

«Κόβουν» από τη βενζίνη για να δώουν στο πετρέλαιο θέρμανσης…

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο τραπέζι βρίσκεται ακόμη και η ανακατανομή της οικονομικής συμμετοχής των διυλιστηρίων μεταξύ των διαφορετικών καυσίμων, με στόχο να ενισχυθεί περισσότερο το πετρέλαιο θέρμανσης, ενόψει της χειμερινής περιόδου. Οι τελικές αποφάσεις θα εξαρτηθούν από τις δυνατότητες χρηματοδότησης, τη συνεισφορά της αγοράς και τις διεθνείς τιμές, οι οποίες εξακολουθούν να παρουσιάζουν έντονες διακυμάνσεις.

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Το μπρα ντε φερ για τη συμμετοχή των διυλιστηρίων

Η συνεργασία κυβέρνησης και διυλιστηρίων έχει ήδη αποδώσει συγκεκριμένες μειώσεις στην αντλία. Σήμερα, η συνολική ενίσχυση στο πετρέλαιο κίνησης ανέρχεται σε 20 λεπτά ανά λίτρο, από τα οποία τα 15 λεπτά προέρχονται από την κρατική επιδότηση και τα υπόλοιπα 5 λεπτά από τα διυλιστήρια.

Στην αμόλυβδη βενζίνη εφαρμόζεται έκπτωση 10 λεπτών ανά λίτρο, η οποία χρηματοδοτείται αποκλειστικά από τα διυλιστήρια, χωρίς αντίστοιχη κρατική επιδότηση.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να διατηρήσει την αποτελεσματικότητα των παρεμβάσεων, δίνοντας πλέον μεγαλύτερη βαρύτητα στη θέρμανση των νοικοκυριών. Από την πλευρά τους, τα διυλιστήρια συμμετέχουν ήδη ουσιαστικά στη συγκράτηση των τιμών και καλούνται να εξετάσουν, σε συνεργασία με το οικονομικό επιτελείο, τον αποτελεσματικότερο τρόπο αξιοποίησης της συνεισφοράς τους. Το βασικό ερώτημα δεν είναι μόνο το συνολικό ύψος της ενίσχυσης, αλλά και σε ποια καύσιμα θα κατευθυνθεί, ώστε να έχει τη μεγαλύτερη δυνατή επίδραση στους καταναλωτές.

Στο τραπέζι αλλαγή στην επιδότηση της αμόλυβδης

Σύμφωνα με πληροφορίες της HuffPost, εξετάζεται το ενδεχόμενο να διακοπεί η σημερινή αυτοτελής έκπτωση των 10 λεπτών ανά λίτρο που παρέχουν τα διυλιστήρια στην αμόλυβδη, προκειμένου να δημιουργηθεί περιθώριο για μεγαλύτερη συνεισφορά τους στο πετρέλαιο θέρμανσης.

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Πρόκειται για ένα από τα σενάρια που βρίσκονται υπό εξέταση και όχι για ειλημμένη απόφαση. Η λογική της πρότασης είναι να δοθεί προτεραιότητα στις ανάγκες θέρμανσης των νοικοκυριών, ιδιαίτερα στις περιοχές όπου οι χαμηλές θερμοκρασίες συνεπάγονται αυξημένη κατανάλωση καυσίμου.

Ωστόσο, μια τέτοια ανακατανομή θα πρέπει να σταθμιστεί προσεκτικά, καθώς η κατάργηση της έκπτωσης στην αμόλυβδη, εφόσον δεν αντισταθμιστεί από άλλους παράγοντες, θα μπορούσε να οδηγήσει σε αντίστοιχη αύξηση της τιμής για τους οδηγούς βενζινοκίνητων οχημάτων. Το τελικό αποτέλεσμα, όπως επισημαίνει στη HuffPost, παράγοντας της αγοράς θα εξαρτηθεί από τη συμφωνία κυβέρνησης και διυλιστηρίων και από την εξέλιξη των διεθνών τιμών.

Πετρέλαιο θέρμανσης: Επιδότηση έως 35 λεπτά το λίτρο

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Το μεγαλύτερο ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο πετρέλαιο θέρμανσης, η διάθεση του οποίου ξεκινά την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου. Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, εξετάζεται συνολική επιδότηση από 20 έως 35 λεπτά ανά λίτρο, με συνδυασμό κρατικής και ιδιωτικής συμμετοχής. Στόχος είναι η τιμή εκκίνησης να διαμορφωθεί μεταξύ 1,58 και 1,70 ευρώ ανά λίτρο, ανάλογα με τις διεθνείς τιμές και το τελικό ύψος της παρέμβασης. (Η δέσμευση του πρωθυπουργού είναι για τιμή κάτω από 1,75€).

Εφόσον επιβεβαιωθεί το ανώτατο σενάριο των 35 λεπτών, ένα νοικοκυριό που θα προμηθευτεί 1.000 λίτρα πετρελαίου θέρμανσης θα έχει όφελος 350 ευρώ από την οριζόντια ενίσχυση, σε σύγκριση με την τιμή χωρίς αυτήν. Η παρέμβαση θα λειτουργεί ανεξάρτητα από το επίδομα θέρμανσης, το οποίο καταβάλλεται στους δικαιούχους με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.

ΚΑΥΣΙΜΑ: ΤΟ ΠΑΖΑΡΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΕΠΙΔΟΤΗΣΕΙΣ

ΚΑΥΣΙΜΟ / ΜΕΤΡΟ ΤΙ ΕΞΕΤΑΖΕΤΑΙ ΝΤΙΖΕΛ ΚΙΝΗΣΗΣ • Επιδότηση 20 λεπτά/λίτρο • Επανεξέταση ανά 15ήμερο ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ • Επιδότηση 20–35 λεπτά/λίτρο • Στόχος τιμής 1,58–1,70 €/λίτρο • Έναρξη διάθεσης 15 Οκτωβρίου ΑΜΟΛΥΒΔΗ ΒΕΝΖΙΝΗ • Σήμερα: έκπτωση 10 λεπτά/λίτρο από τα διυλιστήρια • Εξετάζεται διακοπή της έκπτωσης και ενίσχυση της επιδότησης στο πετρέλαιο θέρμανσης ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ • Σενάριο αύξησης 20%: 120–960 € • Έως 1.440 € στις ψυχρότερες περιοχές • Σενάριο αύξησης 30%: 130–1.040 € • Έως 1.560 € στις ψυχρότερες περιοχές

Ντίζελ κίνησης: Στόχος η διατήρηση των 20 λεπτών

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Για το πετρέλαιο κίνησης, το βασικό σενάριο προβλέπει τη διατήρηση της συνολικής ενίσχυσης στα 20 λεπτά ανά λίτρο. Η επιδότηση θα εξακολουθήσει να επανεξετάζεται ανά δεκαπενθήμερο, ώστε να προσαρμόζεται στις μεταβολές των διεθνών τιμών. Η συγκεκριμένη παρέμβαση θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική, καθώς το ντίζελ επηρεάζει άμεσα το κόστος μεταφοράς και διανομής προϊόντων, τις αγροτικές δραστηριότητες και συνολικά την εφοδιαστική αλυσίδα.

Η διατήρηση της ενίσχυσης αποσκοπεί, επομένως, όχι μόνο στην προστασία των οδηγών, αλλά και στον περιορισμό των πληθωριστικών πιέσεων.

Επίδομα θέρμανσης: Δύο σενάρια για αύξηση έως 30%

Παράλληλα με την οριζόντια επιδότηση στην τιμή του πετρελαίου, η κυβέρνηση αναμένεται να ανακοινώσει και την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης για τη χειμερινή περίοδο 2026–2027.

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Σύμφωνα με πληροφορίες, εξετάζονται δύο βασικά σενάρια.

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Το πρώτο προβλέπει αύξηση 20%, με το επίδομα να κυμαίνεται από 120 έως 960 ευρώ και να φτάνει έως τα 1.440 ευρώ στις περιοχές με τις μεγαλύτερες ανάγκες θέρμανσης.

Το δεύτερο προβλέπει αύξηση 30%, με τα ποσά να διαμορφώνονται από 130 έως 1.040 ευρώ και να φτάνουν έως τα 1.560 ευρώ στις ψυχρότερες περιοχές.

Η τελική επιλογή θα εξαρτηθεί από τον διαθέσιμο δημοσιονομικό χώρο και την έκταση της οριζόντιας επιδότησης.

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Η δύσκολη εξίσωση πριν από τις ανακοινώσεις

Η κυβέρνηση και τα διυλιστήρια καλούνται να διαμορφώσουν ένα πακέτο που θα προσφέρει ουσιαστική ανακούφιση στους καταναλωτές, χωρίς να δημιουργεί δυσανάλογη επιβάρυνση σε κανέναν από τους συμμετέχοντες.

Η ήδη σημαντική συνεισφορά των διυλιστηρίων αποτελεί μέρος της προσπάθειας συγκράτησης των τιμών, ενώ η πιθανή ανακατανομή της μεταξύ βενζίνης και πετρελαίου θέρμανσης αναδεικνύει τη δυσκολία εξισορρόπησης διαφορετικών αναγκών.

Η τελική συμφωνία θα πρέπει να συνυπολογίσει τόσο την προστασία των νοικοκυριών όσο και το κόστος μεταφορών και παραγωγής.

Το μεγάλο στοίχημα της Τετάρτης είναι να επιτευχθεί η μεγαλύτερη δυνατή ελάφρυνση, με στοχευμένη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων και της συνεισφοράς της αγοράς.

Και αυτό σε μια περίοδο κατά την οποία οι διεθνείς τιμές πετρελαίου εξακολουθούν να επηρεάζονται από τις γεωπολιτικές εξελίξεις που κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με ασφάλεια πώς θα εξελιχθούν…