Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Το πετρέλαιο θέρμανσης διατίθεται φέτος με σημαντικά αυξημένες τιμές, οι οποίες κυμαίνονται από 1,49 έως 1,55 ευρώ το λίτρο, παρά τις κυβερνητικές παρεμβάσεις για τον περιορισμό του κόστους.

Η επιβάρυνση για τα νοικοκυριά υπολογίζεται μεταξύ 33% και 42,2% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, επηρεάζοντας ιδιαίτερα τις πολυκατοικίες που πραγματοποιούν μεγάλες παραγγελίες καυσίμων.

Παρά την αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30% για τη χειμερινή περίοδο, το τελικό κόστος για τους καταναλωτές παραμένει αισθητά υψηλότερο από πέρυσι.

Οι τελικές δαπάνες για τα νοικοκυριά εξαρτώνται από την ποσότητα του πετρελαίου που αγοράζεται και το ύψος της κρατικής ενίσχυσης που λαμβάνει κάθε δικαιούχος.

Οι καταναλωτές καλούνται να διαχειριστούν έναν από τους ακριβότερους χειμώνες των τελευταίων ετών, αναμένοντας πιθανή μελλοντική αποκλιμάκωση των τιμών στην αγορά.

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Με σημαντικά υψηλότερες τιμές σε σχέση με πέρυσι κάνει σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, πρεμιέρα το πετρέλαιο θέρμανσης, παρά την έκτακτη παρέμβαση της κυβέρνησης και των διυλιστηρίων για τη συγκράτηση του κόστους.

Η τιμή εκκίνησης διαμορφώνεται μεταξύ 1,49 και 1,55 ευρώ το λίτρο, ανάλογα με την εταιρεία εμπορίας, έναντι 1,09 έως 1,12 ευρώ το λίτρο στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

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Αυτό σημαίνει ότι τα νοικοκυριά καλούνται να πληρώσουν από 37 έως 46 λεπτά περισσότερα για κάθε λίτρο, με την ποσοστιαία αύξηση να κυμαίνεται από 33% έως 42,2%, ανάλογα με τις τιμές που συγκρίνονται.

Η επιβάρυνση γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις πολυκατοικίες που προχωρούν σε μεγάλες παραγγελίες, καθώς το πρόσθετο κόστος μπορεί να φτάσει σε εκατοντάδες ή και χιλιάδες ευρώ.

Πόσο ακριβότερο είναι το πετρέλαιο σε σχέση με πέρυσι

Στις 15 Οκτωβρίου 2025, η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης είχε ξεκινήσει με τιμές από 1,09 ευρώ το λίτρο, ενώ στην Αττική και στα μεγάλα αστικά κέντρα η ενδεικτική μέση τιμή εκκίνησης βρισκόταν μεταξύ 1,11 και 1,12 ευρώ. Φέτος, ακόμη και μετά την κρατική επιδότηση και την έκπτωση των διυλιστηρίων, οι τιμές είναι αισθητά υψηλότερες.

ύγκριση τιμών Οκτώβριος 2025 Οκτώβριος 2026 Χαμηλή τιμή εκκίνησης 1,09 € 1,49 € Υψηλή τιμή αναφοράς 1,12 € 1,55 € Αύξηση στη χαμηλή τιμή 36,7% Αύξηση στην υψηλή τιμή 38,4%

Η σύγκριση των κατώτερων και ανώτερων τιμών δείχνει το εύρος των ανατιμήσεων, χωρίς να σημαίνει ότι πρόκειται για τις ίδιες εταιρείες ή περιοχές. Η μέγιστη διαφορά, εάν συγκριθεί η περσινή χαμηλότερη τιμή των 1,09 ευρώ με τη φετινή υψηλότερη των 1,55 ευρώ, φτάνει το 42,2%.

Πόσο περισσότερο πληρώνουν οι πολυκατοικίες

Αποκαλυπτικά της ακρίβειας που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν φέτος τα ελληνικά νοικοκυριά είναι τα παραδείγματα για το κόστος γεμίσματος μιας δεξαμενής. Ας υποθέσουμε ότι μια πολυκατοικία είχε αγοράσει πέρυσι πετρέλαιο με 1,12 ευρώ το λίτρο και φέτος προμηθεύεται την ίδια ποσότητα με τιμή από 1,49 έως 1,55 ευρώ.

Ποσότητα Κόστος πέρυσι Κόστος φέτος Πρόσθετη επιβάρυνση 500 λίτρα 560 € 745–775 € 185–215 € 1.000 λίτρα 1.120 € 1.490–1.550 € 370–430 € 2.000 λίτρα 2.240 € 2.980–3.100 € 740–860 € 3.000 λίτρα 3.360 € 4.470–4.650 € 1.110–1.290 € 5.000 λίτρα 5.600 € 7.450–7.750 € 1.850–2.150 €

Για μια πολυκατοικία δέκα διαμερισμάτων που αγοράζει 3.000 λίτρα, η πρόσθετη επιβάρυνση φτάνει τα 1.110–1.290 ευρώ. Εάν το κόστος κατανέμεται ισόποσα, κάθε διαμέρισμα θα επιβαρυνθεί με 111–129 ευρώ περισσότερα. Στην πράξη, η κατανομή εξαρτάται από τα χιλιοστά θέρμανσης και την κατανάλωση κάθε διαμερίσματος.

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Επίδομα θέρμανσης: Πόσο μειώνει την επιβάρυνση

Σημαντική ανάσα για τα νοικοκυριά που πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια αποτελεί η αύξηση του επιδόματος θέρμανσης κατά 30%. Η αύξηση αφορά τη χειμερινή περίοδο 2026–2027 και έρχεται να περιορίσει μέρος της επιβάρυνσης από τις υψηλότερες τιμές.

Για να γίνει κατανοητό το όφελος, ας εξετάσουμε την περίπτωση ενός νοικοκυριού που αγοράζει 1.000 λίτρα πετρελαίου και δικαιούνταν πέρυσι επίδομα 200 ευρώ.

Πέρυσι:

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Αγορά 1.000 λίτρων: 1.120 ευρώ.

Επίδομα θέρμανσης: 200 ευρώ.

Τελικό κόστος: 920 ευρώ .

. Πραγματικό κόστος ανά λίτρο: 0,92 ευρώ.

Φέτος:

Αγορά 1.000 λίτρων: 1.490–1.550 ευρώ.

Αυξημένο επίδομα κατά 30%: 260 ευρώ.

Τελικό κόστος: 1.230–1.290 ευρώ .

. Πραγματικό κόστος ανά λίτρο: 1,23–1,29 ευρώ.

Επομένως, παρά την αύξηση του επιδόματος, το συγκεκριμένο νοικοκυριό θα πληρώσει τελικά 310–370 ευρώ περισσότερα από πέρυσι.

Το παράδειγμα προϋποθέτει ότι το νοικοκυριό εξακολουθεί να πληροί τα κριτήρια και ότι το επίδομά του αυξάνεται ακριβώς κατά 30%.

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Πώς διαμορφώνεται η πραγματική τιμή ανά λίτρο

Η πραγματική τιμή που επιβαρύνει τον δικαιούχο εξαρτάται από την ποσότητα πετρελαίου που αγοράζει και το ύψος του επιδόματος που λαμβάνει. Για αγορά 1.000 λίτρων, με τιμή 1,49–1,55 ευρώ, προκύπτουν τα ακόλουθα ενδεικτικά παραδείγματα:

Επίδομα θέρμανσης Τελικό κόστος 1.000 λίτρων Πραγματική τιμή/λίτρο Χωρίς επίδομα 1.490–1.550 € 1,49–1,55 € 130 € 1.360–1.420 € 1,36–1,42 € 260 € 1.230–1.290 € 1,23–1,29 € 390 € 1.100–1.160 € 1,10–1,16 € 520 € 970–1.030 € 0,97–1,03 €

Τα ποσά είναι ενδεικτικά και προϋποθέτουν ότι ο δικαιούχος λαμβάνει ολόκληρο το αναγραφόμενο επίδομα για τη συγκεκριμένη αγορά. Δεν αποτελούν νέες τιμές πώλησης στην αντλία. Αξίζει να σημειωθεί ότι για να περιοριστεί η τελική δαπάνη στα περσινά επίπεδα, ένα νοικοκυριό που αγοράζει 1.000 λίτρα θα χρειαζόταν πρόσθετη ενίσχυση 370–430 ευρώ σε σχέση με πέρυσι.

Το κρίσιμο ερώτημα πλέον είναι εάν οι τιμές θα αποκλιμακωθούν τους επόμενους μήνες ή εάν οι καταναλωτές θα χρειαστεί να αντιμετωπίσουν έναν από τους ακριβότερους χειμώνες των τελευταίων ετών.

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