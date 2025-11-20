Καθώς βρισκόμαστε στην περίοδο που τα ζαχαροπλαστεία προετοιμάζουν τα χριστουγεννιάτικα ράφια τους, οι καταναλωτές δεν αρκούνται μόνο στα κλασικά μελομακάρονα και κουραμπιέδες, οι νέες, πιο «γκουρμέ» τάσεις έχουν κάνει την εμφάνισή τους, όμως η οικονομική πραγματικότητα είναι πιο απαιτητική από ποτέ.

Τα παραδοσιακά μελομακάρονα και οι κουραμπιέδες πωλούνται φέτος στα ζαχαροπλαστεία με τιμές από 13,80 € έως 18 €/κιλό, ανάλογα με το κατάστημα. Σε κάποιες μεγάλες αλυσίδες οι τιμές μπορούν να ξεκινούν χαμηλότερα (γύρω στα 9,90 €/κιλό για τυποποιημένα μελομακάρονα σε σούπερ μάρκετ) και να φτάνουν έως 24,50 €/κιλό σε πιο “premium” περιπτώσεις.

Advertisement

Advertisement

Μέσος όρος για μελομακάρονα, σύμφωνα με έρευνα, είναι τα 16,84 €/κιλό, ενώ για κουραμπιέδες περίπου 17,77 €/κιλό. Άλλοι επαγγελματίες του κλάδου υποστηρίζουν ότι οι τιμές παραμένουν σταθερές παρά την πίεση, λόγω μείωσης σε ορισμένα κόστη όπως το βούτυρο. Ωστόσο, πολλοί καταναλωτές κάνουν λόγο για αυξήσεις έως και +10% σε σχέση με τα περσινά Χριστούγεννα.



Νέες τάσεις στα χριστουγεννιάτικα γλυκά

Το στοιχείο που κάνει φέτος τη διαφορά δεν είναι μόνο η ανατίμηση στα παραδοσιακά, αλλά και η επέκταση σε πιο “εκλεκτά”, σύγχρονα γλυκά, τα οποία όμως φέρνουν και μεγαλύτερη επιβάρυνση:

Μελομακάρονα σοκολάτας : Σε πολλές περιπτώσεις, οι σοκολατένιες εκδοχές κοστίζουν περίπου 2 € πιο ακριβά ανά κιλό από τα κλασικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ.

: Σε πολλές περιπτώσεις, οι σοκολατένιες εκδοχές κοστίζουν από τα κλασικά, σύμφωνα με ρεπορτάζ. Μελομακάρονα Red Velvet : Η “κόκκινη” παραλλαγή, με χρώμα και σοκολατένια ή βελούδινη ζύμη, ανήκει στις premium προσφορές και πιέζει ανοδικά την τιμή, από 19€ έως 22 ευρώ το κιλό!

: Η “κόκκινη” παραλλαγή, με χρώμα και σοκολατένια ή βελούδινη ζύμη, ανήκει στις premium προσφορές και πιέζει ανοδικά την τιμή, από 19€ έως 22 ευρώ το κιλό! Κουραμπιέδες σοκολάτας : Εδώ η παράδοση “καλύπτεται” με σοκολάτα γάλακτος, μαύρη ή ακόμα και λευκή σοκολάτα, προσθέτοντας στην ήδη ακριβή τιμή του βουτύρου και την ακόμη πιο ακριβή τιμή από το κακάκο.

: Εδώ η παράδοση “καλύπτεται” με σοκολάτα γάλακτος, μαύρη ή ακόμα και λευκή σοκολάτα, προσθέτοντας στην ήδη ακριβή τιμή του βουτύρου και την ακόμη πιο ακριβή τιμή από το κακάκο. Τσουρέκια “Dubai” και άλλες premium παραλλαγές: Κυκλοφορούν πιο “απογειωμένα” τσουρέκια με σοκολάτα ή ιδιαίτερες γεμίσεις, οι οποίες συνδυάζονται με υψηλότερο κόστος πρώτων υλών, όπως κακάο, καραμέλα, κρέμα και πιο σύνθετη παραγωγή. Σε μερικά καταστήματα καταγράφονται “premium” εκδοχές με τιμές που ξεπερνούν τα 20–23 €/κιλό.

Η αύξηση στις τιμές αυτών των “καινοτόμων” γιορτινών γλυκών αποδίδεται κυρίως στην άνοδο του κόστους του κακάο, που παραμένει υψηλός παρά κάποιες αποκλιμακώσεις. Επιπρόσθετα, οι ζαχαροπλάστες αναφέρουν ότι τα περιθώρια είναι πλέον πολύ πιο στενά, καθώς δυσκολεύονται να απορροφήσουν εξ ολοκλήρου τις αυξήσεις χωρίς να μεταφέρουν κόστος στους καταναλωτές.

Οικονομικές συνέπειες για τον καταναλωτή

Για οικογένειες που σχεδιάζουν το γιορτινό τους τραπέζι, η τάση αυτή σημαίνει ότι:

Το παραδοσιακό καλάθι γλυκών μεγαλώνει σε κόστος: Ακόμα και αν επιλέξουν μόνο κλασικά μελομακάρονα και κουραμπιέδες, η σταθεροποίηση στις υψηλές τιμές σημαίνει μεγαλύτερη επιβάρυνση σε σχέση με παλαιότερα χρόνια. Η επιλογή premium γεύσεων έχει υψηλό “εισιτήριο”: Όποιος θελήσει τις πιο σύγχρονες εκδοχές (σοκολάτα, red velvet, Dubai) μπορεί να πληρώσει σημαντικά παραπάνω, ανεβάζοντας πολύ τον λογαριασμό για το γιορτινό τραπέζι. Η πίεση επηρεάζει τη ζήτηση: Κάποιοι καταναλωτές ίσως περιορίσουν την παραγγελία τους, επιλέγοντας λιγότερα ή πιο οικονομικά γλυκά, για να διατηρήσουν τις δαπάνες σε ελεγχόμενα επίπεδα.

Σε αυτό το περιβάλλον, οι καταναλωτές καλούνται να κάνουν ισορροπίες ανάμεσα στην παράδοση, τις γευστικές επιθυμίες και τον προϋπολογισμό της οικογένειας.