Από αυτόν τον μήνα τίθεται σε εφαρμογή το λεγόμενο «πορτοκαλί τιμολόγιο» ρεύματος για επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές, ανοίγοντας έναν νέο τρόπο τιμολόγησης της ηλεκτρικής ενέργειας που συνδέεται με τις μεταβολές της χονδρεμπορικής αγοράς εντός της ημέρας. Η πρωτοβουλία εντάσσεται στη στρατηγική για αύξηση του ανταγωνισμού και μείωση του ενεργειακού κόστους, αξιοποιώντας τα δεδομένα που συλλέγουν οι ψηφιακοί μετρητές.

Το «πορτοκαλί» τιμολόγιο, γνωστό και ως δυναμικό τιμολόγιο χρέωσης ανά ώρα, διαφοροποιείται από τα παραδοσιακά σταθερά ή κυμαινόμενα τιμολόγια, καθώς η τιμή της κιλοβατώρας δεν είναι μία σταθερή τιμή για όλο το μήνα αλλά καθορίζεται ωριαία με βάση την εξέλιξη των τιμών στη χονδρεμπορική αγορά ενέργειας.

Η νέα κατηγορία απευθύνεται αρχικά σε επιχειρήσεις με έξυπνους μετρητές (smart meters) και με παροχές ηλεκτρικού ρεύματος μεγαλύτερες από συγκεκριμένα όρια (π.χ. άνω των 25 kVA). Αυτές οι επιχειρήσεις θα μπορούν από σήμερα να επιλέγουν το πορτοκαλί τιμολόγιο ως τρόπο χρέωσης, ενσωματώνοντας στο λογαριασμό τους τις ωριαίες τιμές αντί της συμβατικής τιμής ανά κιλοβατώρα που ισχύει στα παραδοσιακά τιμολόγια.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που έχει γίνει, από 1η Απριλίου 2026 θα επεκταθεί η δυνατότητα και σε μικρές επιχειρήσεις και νοικοκυριά, εφόσον επίσης διαθέτουν έξυπνους μετρητές, ανοίγοντας την πόρτα σε ευρύτερη χρήση του δυναμικού τιμολογίου.

Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση για την ένταξη στο πορτοκαλί τιμολόγιο είναι η εγκατάσταση έξυπνου μετρητή από τον διαχειριστή Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ) και η αίτηση προς τον πάροχο ηλεκτρικής ενέργειας για την ενεργοποίηση της συγκεκριμένης επιλογής.

Το δυναμικό πορτοκαλί τιμολόγιο εμφανίζει πλεονεκτήματα όταν η χρέωση ανά ώρα μπορεί να εκμεταλλευτεί τις περιόδους χαμηλών τιμών στη χονδρεμπορική αγορά. Σε χώρες με αυξημένη παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ — όπως η Ελλάδα — οι ώρες έντονης παραγωγής φωτοβολταϊκών (συνήθως πρωινές και μεσημεριανές ώρες) αντιστοιχούν συχνά σε χαμηλότερες τιμές ενέργειας. Καταναλωτές που μπορούν να μεταφέρουν μεγάλο μέρος της κατανάλωσής τους σε αυτές τις ώρες, μπορούν να δουν σημαντική εξοικονόμηση στα κόστη ενέργειας.

Για παράδειγμα, μια επιχείρηση που καταναλώνει το μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας κατά τις ώρες υψηλής παραγωγής ΑΠΕ μπορεί να μειώσει κατά δυνητικά ως και διψήφιο ποσοστό το κόστος χονδρεμπορικής ενέργειας σε σχέση με τη μέση τιμή του ημερήσιου προγράμματος χρέωσης. Αντίθετα, επιχειρήσεις με σταθερά υψηλή κατανάλωση κατά τις ώρες υψηλής ζήτησης και αυξημένων τιμώνή με κύριο φορτίο σε νυχτερινές ώρες μπορεί να βρουν το δυναμικό τιμολόγιο λιγότερο συμφέρον, ειδικά αν δεν μπορούν να μεταθέσουν συστηματικά τις ανάγκες τους σε ώρες φθηνότερης ενέργειας.

Τα 4 βήματα για να αξιοποιήσετε σωστά το Πορτοκαλί Τιμολόγιο Ρεύματος

Για να επωφεληθεί πλήρως από το πορτοκαλί τιμολόγιο, μια επιχείρηση πρέπει:

Να παρακολουθεί τακτικά τα δεδομένα κατανάλωσης και χρέωσης, ώστε να μπορεί να επαναπροσδιορίζει τις ώρες αιχμής και να προσαρμόζει τις λειτουργίες της σε πραγματικό χρόνο.

Να έχει εγκατεστημένο έξυπνο μετρητή που μεταδίδει ωριαίες μετρήσεις κατανάλωσης ενέργειας.

Να συνάψει σύμβαση με πάροχο που προσφέρει πορτοκαλί τιμολόγιο και να ενεργοποιήσει την επιλογή.

Να προγραμματίζει τη λειτουργία της ώστε να μεταφέρει κατανάλωση σε ώρες με χαμηλότερες τιμές, αξιοποιώντας τις διαθέσιμες ωριαίες προβλέψεις τιμής.