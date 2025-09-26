Σε λιγότερο από πέντε χρόνια, οι έλεγχοι της ΔΙΜΕΑ αποκάλυψαν παραβάσεις που μεταφράστηκαν σε πρόστιμα ύψους 35 εκατ. ευρώ. Ένα ποσό που δείχνει το μέγεθος της παραβατικότητας στην ελληνική αγορά και, ταυτόχρονα, την ανάγκη για συνεχή και αυστηρή εποπτεία. Το βάρος της είσπραξης, βέβαια, πέφτει στην ΑΑΔΕ. Γιατί πρόστιμο που δεν εισπράττεται, απλώς δεν υπάρχει…

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης κ. Λάζαρος Τσαβδαρίδης, απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή, παρουσίασε με έμφαση τις παρεμβάσεις της κυβέρνησης μέχρι σήμερα: το «Παρατηρητήριο Τιμών», το «Καλάθι του Νοικοκυριού» και το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους για βασικά αγαθά και υπηρεσίες, το οποίο παρατάθηκε έως τον Ιούνιο του 2025.

Advertisement

Advertisement

Και μόνο το πλαφόν αποδεικνύει ότι η αγορά από μόνη της δεν αυτορυθμίζεται και χρειάζεται συνεχή πίεση για να συγκρατήσει τις τιμές.

Τα επίσημα στοιχεία μιλούν από μόνα τους:

23.212 κωδικοί προϊόντων ελέγχθηκαν την τριετία 2023–2025.

ελέγχθηκαν την τριετία 2023–2025. 904 παραβάσεις διαπιστώθηκαν.

διαπιστώθηκαν. 16,1 εκατ. ευρώ πρόστιμα επιβλήθηκαν μόνο σε αυτήν την περίοδο.

Όσο πιο πολύ ψάχνει η ΔΙΜΕΑ, τόσο περισσότερα βρίσκει! Και αυτό είναι ένα σαφές μήνυμα, ότι οι παραβάσεις δεν είναι ούτε σπάνιες ούτε τυχαίες, είναι συστημικές και συστηματικές!

Πίσω από τις ανακοινώσεις, η σκληρή πραγματικότητα είναι ότι σημαντικό μέρος της αγοράς επιμένει να αισχροκερδί σε βάρος του πολίτη, δοκιμάζοντας καθημερινά την αντοχή των νοικοκυριών.

Η ενίσχυση της ΔΙΜΕΑ με προσωπικό και ψηφιακά εργαλεία δείχνει εν μέρει να αποδίδει. Αν και ο αριθμός των ελεγκτών εξακολουθεί να μην είναι αρκετός. Όμως το ερώτημα παραμένει: Φτάνει μόνο η επιβολή προστίμων ή χρειάζεται πολιτική βούληση για μια πραγματική σύγκρουση με την αισχροκέρδεια;

Οι καταναλωτές δεν έχουν ανάγκη απλώς από διαφάνεια και δείκτες τιμών. Έχουν ανάγκη από ουσιαστική προστασία στην τσέπη τους. Και αυτό σημαίνει ότι χρειάζονται όχι απλώς έλεγχοι και παρατηρητήρια, αλλά αποφασιστικές πολιτικές που θα βάλουν τέλος σε όσους συστηματικά αισχροκερδούν σε βάρος μιας ταλαιπωρημένης (από διαδοχικές κρίσεις) κοινωνίας!