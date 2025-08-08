Στη “φάκα” της Ανεξαρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων πιάστηκαν επαγγελματίες που για χρόνια ξεχνούσαν να “κόψουν” αποδείξεις! Ιδιοκτήτες εμπορικών καταστημάτων, εστιατορίων και νυχτερινών κέντρων, εντοπίστηκαν στο πλαίσιο της Επιχείρησης Θερος που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη σε νησιωτικούς και ηπειρωτικούς τουριστικούς προορισμούς.

Οι ελεγκτές πραγματοποιούν αιφνιδιαστικές επισκέψεις στις επιχειρήσεις και κάνουν φύλλο και φτερό τα στοιχεία από τα POS και τις ταμειακές, τα αντιπαραβάλλουν με τα στοιχεία του myDATA, που λαμβάνουν online διαρκώς και των δηλώσεων ΦΠΑ. Η προσέγγιση αυτή τους δίνει τη δυνατότητα να ελέγχουν και παλαιότερες χρήσεις.

Advertisement

Advertisement

Τα νέα “λαυράκια”

Στη Μύκονο, κατάστημα ειδών λαϊκής τέχνης δεν είχε κόψει αποδείξεις – για το 2021 και 2022 – 107.000 ευρώ, εισπράττοντας και μη αποδίδοντας ΦΠΑ 26.000 ευρώ. Επιβλήθηκε πρόστιμο 13.000 ευρώ και κλείσιμο για δύο ημέρες.

Στη Μύκονο, ιταλικό εστιατόριο δεν είχε εκδώσει το 2021 μία απόδειξη, 28.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ 4.000 ευρώ. Το πρόστιμο είναι 2.000 ευρώ, συνοδευόμενο από 48ωρο λουκέτο.

Αντίστοιχα λουκέτα και πρόστιμα επιβλήθηκαν σε επιχειρήσεις εστίασης σε Αστυπάλαια, Ηράκλειο, Χανιά και Λέσβο.

Φοροδιαφυγή εντοπίζεται και σε επιχειρήσεις ενοικίασης οχημάτων και μοτοσυκλετών. Τέσσερις στην Πάρο και δύο στη Μήλο δεν είχαν εκδώσει αποδείξεις 18.000 ευρώ, πλέον ΦΠΑ 4.350 ευρώ, και τους επιβλήθηκαν πρόστιμα και ειδικές χρηματικές ποινές.