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Δώρο Χριστουγέννων 500 ευρώ μικτά προβλέπει ο Προϋπολογισμός του 2027 για τους δημοσίους υπαλλήλους. Ωστόσο, το ποσό που θα φτάσει τελικά στο πορτοφόλι των δικαιούχων θα είναι μικρότερο, καθώς μεσολαβούν φορολογικές και ασφαλιστικές κρατήσεις.

Σύμφωνα με τα επίσημα παραδείγματα, τα Χριστούγεννα του 2027 (και όχι φέτος) οι εργαζόμενοι θα εισπράξουν από 257 έως 389 ευρώ καθαρά, ανάλογα με την ηλικία, το ετήσιο φορολογητέο εισόδημα και τον αριθμό των παιδιών τους. Από τα 500 ευρώ του επιδόματος, οι κρατήσεις κυμαίνονται από 111 έως 243 ευρώ, δηλαδή από 22,2% έως 48,6%.

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Πόσα χρήματα θα πάρουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Για εργαζομένους άνω των 30 ετών, με ετήσιο φορολογητέο εισόδημα έως 20.000 ευρώ, το καθαρό “δώρο” διαμορφώνεται στα 311 ευρώ χωρίς παιδιά, στα 327 ευρώ με δύο παιδιά και στα 389 ευρώ με τρία ή περισσότερα παιδιά. Για τους νεότερους εργαζομένους, έως 25 ετών, το καθαρό ποσό φτάνει τα 389 ευρώ, ανεξαρτήτως αριθμού παιδιών, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει τις 20.000 ευρώ.Αντίθετα, για εισοδήματα στο κλιμάκιο των 40.000 ευρώ, το καθαρό “δώρο” περιορίζεται στα 257 ευρώ.

Το καθαρό Δώρο Χριστουγέννων

Δημόσιοι υπάλληλοι άνω των 30 ετών

Ετήσιο εισόδημα έως 0 παιδιά 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4+ παιδιά 15.000€ 311€ 319€ 327€ 389€ 389€ 20.000€ 311€ 319€ 327€ 389€ 389€ 30.000€ 288€ 296€ 303€ 311€ 319€ 40.000€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€

Δημόσιοι υπάλληλοι 26–30 ετών

Ετήσιο εισόδημα έως 0 παιδιά 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4+ παιδιά 15.000€ 354€ 354€ 354€ 389€ 389€ 20.000€ 354€ 354€ 354€ 389€ 389€ 30.000€ 288€ 296€ 303€ 311€ 319€ 40.000€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€

Δημόσιοι υπάλληλοι έως 25 ετών

Ετήσιο εισόδημα έως 0 παιδιά 1 παιδί 2 παιδιά 3 παιδιά 4+ παιδιά 15.000€ 389€ 389€ 389€ 389€ 389€ 20.000€ 389€ 389€ 389€ 389€ 389€ 30.000€ 288€ 296€ 303€ 311€ 319€ 40.000€ 257€ 257€ 257€ 257€ 257€

Στον ιδιωτικό τομέα το Δώρο Χριστουγέννων αντιστοιχεί σε έναν μηνιαίο μισθό για όσους έχουν εργαστεί ολόκληρη την προβλεπόμενη περίοδο. Στο Δημόσιο, η νέα παροχή περιορίζεται στα 500 ευρώ μικτά, ανεξάρτητα από το ύψος των αποδοχών και όπως σημειώσαμε ήδη, θα δοθεί σε ένα χρόνο από σήμερα…