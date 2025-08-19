Η ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ περί επικείμενης απευθείας συνάντησης Πούτιν – Ζελένσκι, με τη μεσολάβηση του ιδίου, λειτουργεί ως πρώτο διπλωματικό σινιάλο αποκλιμάκωσης ενός πολέμου που βαραίνει την παγκόσμια οικονομία εδώ και τέσσερα χρόνια. Οι αγορές, παραδοσιακά ευαίσθητες σε σήματα ειρήνης ή σύγκρουσης, θα προσπαθήσουν τώρα να αποκρυπτογραφήσουν το βάθος και την αξιοπιστία αυτής της εξέλιξης για την Ουκρανία.



Ελπίδα για αποκλιμάκωση → Ανοδικές αντιδράσεις στα χρηματιστήρια



Η προοπτική άμεσης επαφής μεταξύ των δύο εμπολέμων ηγετών, υπό αμερικανική διαμεσολάβηση και ευρωπαϊκή συγκατάθεση, θα ενισχύσει την επενδυτική ψυχολογία, τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα. Το ενδεχόμενο ειρήνης μειώνει τον γεωπολιτικό κίνδυνο και αυξάνει τη διάθεση για ανάληψη ρίσκου – στοιχείο που ενδέχεται να φανεί άμεσα σε μετοχές και δείκτες σε ΗΠΑ και Ευρώπη.



Αμυντική βιομηχανία



Η προσδοκία για “διπλωματικό μονοπάτι” μπορεί να οδηγήσει σε ελαφρά υποχώρηση των μετοχών αμυντικής βιομηχανίας, που το τελευταίο διάστημα ενισχύθηκαν λόγω φόβων κλιμάκωσης. Η βιομηχανία όπλων παραμένει ωστόσο στρατηγικός κλάδος, οπότε οι όποιες απώλειες θα εξαρτηθούν από τη διάρκεια και τη βαρύτητα της νέας διαπραγματευτικής φάσης. Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ξεκινήσει ήδη ένα “φιλόδοξο” και “ακριβό” πρόγραμμα για την αμυντική της θωράκιση, που θα “κρατήσει” τον κλάδο και τις αποδόσεις του. Οι όποιες απώλειες θα είναι πρόσκαιρες.



Πίεση στις ενεργειακές τιμές – Κυρίως στο φυσικό αέριο



Αν οι αγορές εκτιμήσουν ότι πλησιάζει πολιτική λύση, θα προεξοφλήσουν πιθανή επιστροφή ρωσικών ενεργειακών ροών, στην Ευρώπη. Αυτό θα μπορούσε να ρίξει τις τιμές του φυσικού αερίου και να ανακουφίσει τα ευρωπαϊκά futures, που παραμένουν ευμετάβλητα. Το πετρέλαιο ενδέχεται να μείνει πιο σταθερό, καθώς η Μέση Ανατολή εξακολουθεί να αποτελεί τη βασική εστία αβεβαιότητας.



Δολάριο & Fed: Προς πιο ήπια στάση;



Η προοπτική αποκλιμάκωσης ενισχύει την πιθανότητα η Fed να “ηρεμήσει” τις επιτοκιακές της πιέσεις, καθώς το γεωπολιτικό ρίσκο είναι βασικός παράγοντας πληθωριστικών πιέσεων. Το δολάριο ενδέχεται να υποχωρήσει ελαφρώς αν ο κόσμος “βλέπει” μεγαλύτερη σταθερότητα και λιγότερη ανάγκη για αναζήτηση ασφαλών καταφυγίων. Ενδεχομένως και ο χρυσός.



Η συνάντηση στην Ουάσινγκτον έστειλε ένα σαφές μήνυμα πρόθεσης αποκλιμάκωσης και η πρώτη αντίδραση πιθανότατα θα είναι θετική. Ωστόσο, η ουσία για τους επενδυτές είναι η συνέχεια: Αν οι συνομιλίες οδηγήσουν σε πραγματικά βήματα ειρήνης, τότε μπορεί να αλλάξει ολόκληρος ο χάρτης γεωπολιτικού ρίσκου για το δεύτερο εξάμηνο του 2025. Και το όφελος θα είναι ορατό για όλους.

Θα γίνει όμως έτσι;

