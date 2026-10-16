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Πλέον, περισσότερα από ένα στα δέκα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που κυκλοφορούν στην Ελλάδα φέρουν κινεζική υπογραφή, ξεπερνώντας σημαντικά τον ρυθμό ανάπτυξης της συνολικής αγοράς.

Η κυριαρχία συγκεντρώνεται σε τρεις εταιρείες, τις MG, Chery και BYD, οι οποίες κατέχουν το μεγαλύτερο μέρος των πωλήσεων του κλάδου.

Οι κινεζικές μάρκες επενδύουν δυναμικά στην ηλεκτροκίνηση και τα επαναφορτιζόμενα υβριδικά μοντέλα, καταλαμβάνοντας σημαντικά μερίδια στις αντίστοιχες κατηγορίες οχημάτων.

Παράλληλα, οι εξελίξεις αυτές συμβαίνουν εν μέσω διεθνών διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας για τον έλεγχο των εξαγωγών υβριδικών αυτοκινήτων.

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Με ρυθμούς ανάπτυξης που ξεπερνούν κατά πολύ εκείνους της συνολικής ελληνικής αγοράς αυτοκινήτου, οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες ενισχύουν θεαματικά την παρουσία τους στη χώρα μας, αλλάζοντας σταδιακά τις ισορροπίες στον ανταγωνισμό.

Πλέον, περισσότερα από ένα στα δέκα καινούργια επιβατικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα ανήκουν σε κινεζικές μάρκες. Πρόκειται για ιστορικό υψηλό, που αποτυπώνει τη δυναμική των νέων κατασκευαστών, σε μια αγορά όπου παραδοσιακά κυριαρχούσαν ευρωπαϊκές, ιαπωνικές και κορεατικές εταιρείες.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία του εννεαμήνου Ιανουαρίου–Σεπτεμβρίου 2026, οι ταξινομήσεις κινεζικών μαρκών έφτασαν τις 12.181, έναντι 6.510 το αντίστοιχο διάστημα του 2025, καταγράφοντας αύξηση 87,1%.

Την ίδια περίοδο, η συνολική ελληνική αγορά καινούργιων επιβατικών αυτοκινήτων αυξήθηκε μόλις κατά 2,6%, σύμφωνα με τα στοιχεία του Συνδέσμου Εισαγωγέων Αντιπροσώπων Αυτοκινήτων.

Η κινεζική παρουσία στην ελληνική αγορά

Δείκτης Εννεάμηνο 2026 Ταξινομήσεις κινεζικών μαρκών 12.181 Μερίδιο συνολικής αγοράς 10,6% Αύξηση κινεζικών ταξινομήσεων 87,1% Αύξηση συνολικής αγοράς 2,6% Κινεζικές μάρκες με ταξινομήσεις 21 Μερίδιο αμιγώς ηλεκτρικών στις κινεζικές μάρκες 20% Μερίδιο plug-in υβριδικών στις κινεζικές μάρκες 21%

Πηγές: ΣΕΑΑ, στοιχεία ταξινομήσεων και επεξεργασία της αγοράς από το carandmotor.gr

Η σύγκριση είναι αποκαλυπτική. Ενώ η συνολική αγορά κινείται με χαμηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, οι κινεζικές εταιρείες σχεδόν διπλασιάζουν τις ταξινομήσεις τους, διεκδικώντας ολοένα μεγαλύτερο μερίδιο από τους καθιερωμένους κατασκευαστές.

Οι τρεις μάρκες που κυριαρχούν

Παρά το γεγονός ότι στην ελληνική αγορά έχουν καταγράψει ταξινομήσεις 21 κινεζικές μάρκες, η μεγάλη πλειονότητα των πωλήσεων συγκεντρώνεται σε τρεις εταιρείες. Στην πρώτη θέση βρίσκεται η MG, με 3.718 ταξινομήσεις, ενώ ακολουθούν η Chery, με 3.112, και η BYD, με 2.373 αυτοκίνητα.

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Οι κινεζικές μάρκες με τις περισσότερες ταξινομήσεις

Μάρκα Ταξινομήσεις Ιαν.–Σεπτ. 2026 MG 3.718 Chery 3.112 BYD 2.373 Omoda 960 Aion 312 Geely 306 Changan 277 Leapmotor 261 Jaecoo 220 Zeekr 150

Πηγή: carandmotor.gr, στοιχεία εννεαμήνου 2026

Οι MG, Chery και BYD συγκεντρώνουν από κοινού περίπου το 75,6% των ταξινομήσεων κινεζικών μαρκών, γεγονός που δείχνει ότι, παρά τον μεγάλο αριθμό νέων εταιρειών, ο ανταγωνισμός παραμένει συγκεντρωμένος σε λίγους ισχυρούς παίκτες. Ενδεικτικό της διείσδυσης των κινεζικών κατασκευαστών είναι ότι πέντε μοντέλα έχουν ήδη εισέλθει στην πρώτη πενηντάδα των δημοφιλέστερων επιβατικών αυτοκινήτων στην Ελλάδα. Πρόκειται για τα Chery Tiggo 4, MG3, MG ZS Max, BYD Seal U και BYD Atto 2.

Δεν είναι μόνο τα ηλεκτρικά

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Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η σύνθεση των πωλήσεων.

Τα αμιγώς ηλεκτρικά αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν το 20% των ταξινομήσεων κινεζικών μαρκών, όταν το αντίστοιχο ποσοστό στο σύνολο της ελληνικής αγοράς περιορίζεται στο 7,1%. Παράλληλα, τα plug-in υβριδικά καταλαμβάνουν επιπλέον 21%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου τέσσερα στα δέκα κινεζικά αυτοκίνητα που ταξινομούνται στην Ελλάδα είναι αμιγώς ηλεκτρικά ή επαναφορτιζόμενα υβριδικά.

Οι κινεζικές εταιρείες, ωστόσο, δεν περιορίζονται στην ηλεκτροκίνηση. Ενισχύουν την παρουσία τους και σε άλλες κατηγορίες κινητήρων, επιδιώκοντας να προσεγγίσουν ευρύτερο αγοραστικό κοινό.

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Η Ευρώπη βάζει “φρένο” στα κινεζικά ΙΧ

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών συμπίπτει με μια κρίσιμη περίοδο για τις εμπορικές σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Κίνας. Στις 8 και 9 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκαν στο Πεκίνο διαπραγματεύσεις μεταξύ του Ευρωπαίου επιτρόπου Εμπορίου Μάρος Σέφτσοβιτς και του Κινέζου υπουργού Εμπορίου Ουάνγκ Γουεντάο. Στο επίκεντρο βρέθηκε η ταχεία αύξηση των κινεζικών εξαγωγών υβριδικών και plug-in υβριδικών αυτοκινήτων προς την ευρωπαϊκή αγορά.

Η ευρωπαϊκή πλευρά έκανε λόγο για συνεννόηση που θα μπορούσε να περιορίσει περισσότερο από το ήμισυ των προβλεπόμενων κινεζικών εξαγωγών υβριδικών οχημάτων μέσα στην επόμενη τετραετία.

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Αντίθετα, το κινεζικό υπουργείο Εμπορίου υποστήριξε ότι το πλαίσιο που συζητήθηκε επιτρέπει τη συνέχιση της αύξησης των εξαγωγών, με αφετηρία τις 302.000 εισαγωγές κινεζικών υβριδικών αυτοκινήτων στην ΕΕ το 2025.

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Σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας, στις επιλογές που εξετάζονται περιλαμβάνεται και ετήσιο όριο περίπου 350.000 εισαγόμενων υβριδικών αυτοκινήτων από την Κίνα.

Σε ό,τι αφορά στη χώρα μας, πάντως, το βέβαιο είναι ότι οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες δεν αποτελούν πλέον μια περιφερειακή παρουσία στην ελληνική αγορά. Με μερίδιο άνω του 10% και ρυθμούς ανάπτυξης που πλησιάζουν το 90%, έχουν εξελιχθεί σε υπολογίσιμο ανταγωνιστή των παραδοσιακών κατασκευαστών.

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