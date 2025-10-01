Δεν είναι η πρώτη φορά που οι καταναλωτές βρίσκονται αντιμέτωποι με το ίδιο έργο! Η 1η Οκτωβρίου είναι γεμάτη υποσχέσεις για «επιλογές» και «χρωματιστά» τιμολόγια ρεύματος, που υπόσχονται εξοικονόμηση και τιμές ευκαιρίας. Όμως για τα νοικοκυριά, αυτό που παραμένει σταθερό είναι η σύγχυση και η αβεβαιότητα. Αντί για ξεκάθαρη πληροφόρηση, ορισμένοι πάροχοι στήνουν ένα πολύχρωμο παζλ όπου κυριαρχεί η πολυπλοκότητα, που στο τέλος της ημέρας κρύβει και το πραγματικό κόστος…

Οι τιμές για τα «Πράσινα» τιμολόγια που θα ανακοινωθούν ως τα μεσάνυχτα της 1ης Οκτωβρίου είναι μόνο η αρχή. Κάποιοι πάροχοι θα απορροφήσουν τις μεγάλες αυξήσεις στην χονδρεμπορική τιμή και θα προσφέρουν ακόμα και μειώσεις… «κρατώντας» την τιμή κάτω από τα 15 λεπτά ανά κιλοβατώρα, κάποιοι άλλοι θα περάσουν την αύξηση στον καταναλωτή, «σπρώχνοντάς» τον ταυτόχρονα στα «Μπλε» σταθερά. Με άλλα λόγια, πίσω από τα «Πράσινα» – ειδικά όπως λέγοντα αλλιώς- τιμολόγια, ξετυλίγεται μια αγορά πολλών ταχυτήτων που μοιάζει περισσότερο με λαβύρινθο παρά με «ελεύθερη επιλογή». Γιατί τα σταθερά «Μπλε» εμφανίζονται φθηνότερα από τα κυμαινόμενα «Πράσινα» ή «Κίτρινα» ; Γιατί σπρώχνονται οι καταναλωτές προς αυτά;

Η απάντηση είναι απλή, οι πάροχοι κερδίζουν όταν «κλειδώνουν» τον πελάτη, περιορίζοντας την κινητικότητα και τη δυνατότητα σύγκρισης. Και όσο τα ψιλά γράμματα κρύβουν ρήτρες, αναπροσαρμογές και ασαφείς χρεώσεις, τόσο τα νοικοκυριά γίνονται εύκολη λεία.

Η πολυπλοκότητα δεν είναι λάθος, είναι στρατηγική. Και όσο οι καταναλωτές προσπαθούν να καταλάβουν «πού κρύβεται ο δράκος», τόσο οι λογαριασμοί τους μετατρέπονται σε γρίφους με απρόβλεπτο αποτέλεσμα.

Τι να διαλέξω τελικά;

Πριν προχωρήσετε στην επιλογή και «κλείσετε» νέο τιμολόγιο για το σπίτι σας, λοιπόν, καλό είναι να ακολουθήσετε τα εξής απλά βήματα:

Κοιτάξτε το σύνολο, όχι μόνο την αρχική τιμή.

Συγκρίνετε τελική χρέωση ανά κιλοβατώρα μαζί με πάγιο και λοιπές χρεώσεις. Συχνά η «χαμηλή» τιμή κρύβει ακριβό πάγιο.

Σταθερό ή κυμαινόμενο; Σταθερά (μπλε): Σας προστατεύουν από εκπλήξεις, αλλά έρχονται συνήθως με συμβόλαιο δέσμευσης.

Κυμαινόμενα (πράσινα): Ακολουθούν την αγορά. Μπορεί να πέσουν, αλλά μπορεί και να εκτιναχθούν.

Προσέξτε τα ψιλά γράμματα.

Όροι όπως «ρήτρα αναπροσαρμογής», «ρήτρα πρόωρης αποχώρησης» ή «ελάχιστη κατανάλωση» είναι παγίδες που συχνά κοστίζουν ακριβά.

Συγκρίνετε πάροχους με πραγματικά παραδείγματα.

Χρησιμοποιήστε τον τελευταίο σας λογαριασμό και υπολογίστε τι θα πληρώνατε σε κάθε τιμολόγιο. Μόνο έτσι θα έχετε ξεκάθαρη εικόνα.

Αποφύγετε τις «προσφορές περιορισμένου χρόνου» χωρίς να τις ελέγξετε.

Αν ένα πακέτο υπόσχεται εκπτώσεις μόνο για 3-4 μήνες, μετά ίσως βρεθείτε με σημαντικά υψηλότερη χρέωση.

Μην κλειδώνετε βιαστικά.

Ο χειμώνας είναι μπροστά, η κατανάλωση αυξάνεται. Καλύτερα να αφιερώσετε λίγο χρόνο τώρα παρά να βρεθείτε παγιδευμένοι με λάθος συμβόλαιο για όλη τη σεζόν.