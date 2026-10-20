Ai Key Takeaways Σχετικά με αυτή την περίληψη Η περίληψη δημιουργήθηκε αυτόματα με τη βοήθεια τεχνητής νοημοσύνης, ώστε να σας δώσει μια γρήγορη εικόνα των βασικών σημείων του άρθρου. Οι περιλήψεις AI ενδέχεται να περιέχουν ανακρίβειες ή παραλείψεις. Για την πλήρη ενημέρωση, διαβάστε ολόκληρο το άρθρο. Η ευρωπαϊκή και ελληνική αγορά ενέργειας εισέρχονται σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης λόγω της εκρηκτικής ανόδου των τιμών στο φυσικό αέριο και τον ηλεκτρισμό.

Η γεωπολιτική αστάθεια και η ανησυχία για τα αποθέματα καυσίμων προκαλούν έντονες πιέσεις, προμηνύοντας σημαντικές αυξήσεις στα κυμαινόμενα τιμολόγια ρεύματος του επόμενου μήνα.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα σημειώνει νέα υψηλά ρεκόρ, καθώς η κάλυψη της ζήτησης από μονάδες φυσικού αερίου κατά τις βραδινές ώρες εκτοξεύει το κόστος.

Παρά την προστασία που προσφέρουν τα σταθερά τιμολόγια, οι καταναλωτές με κυμαινόμενα προγράμματα αντιμετωπίζουν ήδη τις επιπτώσεις της ανοδικής πορείας των τιμών.

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Του Γιώργου Ψύλλια

Ρεκόρ για το 2026 στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, με τις τιμές να εκτοξεύονται έως τα 406 ευρώ ανά μεγαβατώρα τις ώρες αιχμής. Τέσσερις παράγοντες απειλούν να παρατείνουν την ενεργειακή κρίση μέσα στον χειμώνα, ενώ νοικοκυριά και επιχειρήσεις βρίσκονται αντιμέτωπα με νέες επιβαρύνσεις.

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Νέος ενεργειακός συναγερμός στην Ελλάδα, καθώς η χονδρεμπορική τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος εκτοξεύεται σήμερα, Τρίτη 20 Οκτωβρίου, στα 247,82 ευρώ ανά μεγαβατώρα, καταγράφοντας ρεκόρ για το 2026 και εντείνοντας τους φόβους για αυξήσεις στους λογαριασμούς του Νοεμβρίου.

Ακόμη πιο εντυπωσιακή είναι η εικόνα τις ώρες αιχμής, όταν η τιμή φτάνει τα 406,48 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Μέσα σε δύο ημέρες, η μέση ημερήσια τιμή αυξήθηκε κατά περίπου 37%, από τα 180,78 ευρώ στις 18 Οκτωβρίου.

Γιατί ακριβαίνει τόσο το ρεύμα;

Η εκτίναξη των τιμών δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο. Τέσσερις παράγοντες πιέζουν ταυτόχρονα την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στη Νοτιοανατολική Ευρώπη.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάζει το Energypress, από την αρχή του έτους καταγράφονται:

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15% χαμηλότερη πυρηνική παραγωγή.

31% μειωμένη υδροηλεκτρική παραγωγή.

184% ακριβότερο φυσικό αέριο.

23% υψηλότερο κόστος δικαιωμάτων εκπομπών CO₂.

Η κατάσταση επιδεινώνεται όταν περιορίζεται η παραγωγή από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Σήμερα, λόγω των ασθενών ανέμων, οι ΑΠΕ καλύπτουν περίπου το 43% του ενεργειακού μείγματος, ενώ το φυσικό αέριο φτάνει στο 39%.

Όσο περισσότερο φυσικό αέριο χρειάζεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, τόσο μεγαλύτερη είναι η έκθεση της αγοράς στις διεθνείς ανατιμήσεις.

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Τι σημαίνει για τους λογαριασμούς Νοεμβρίου

Το πρόβλημα δεν περιορίζεται στη σημερινή εκτίναξη.

Η μέση χονδρεμπορική τιμή του Οκτωβρίου διαμορφώνεται μέχρι στιγμής στα 172,94 ευρώ ανά μεγαβατώρα, έναντι 156,31 ευρώ τον Σεπτέμβριο, καταγράφοντας αύξηση 10,6%.

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Αυτή η εξέλιξη αυξάνει την πιθανότητα ανατιμήσεων στα πράσινα τιμολόγια του Νοεμβρίου, τα οποία θα ανακοινωθούν την 1η του μήνα.

Οι τελικές χρεώσεις θα εξαρτηθούν από την πορεία των τιμών τις επόμενες ημέρες και από τις εκπτώσεις που ενδεχομένως θα προσφέρουν οι προμηθευτές.

Οι καταναλωτές με μπλε σταθερά τιμολόγια δεν επηρεάζονται άμεσα στη συμφωνημένη τιμή προμήθειας, όσο διαρκεί η σύμβασή τους.

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Πόσο μπορεί να αυξηθεί ένας λογαριασμός;

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Για να γίνει κατανοητή η επιβάρυνση, αρκεί ένα απλό παράδειγμα.

Ένα νοικοκυριό που καταναλώνει 400 κιλοβατώρες τον μήνα, εάν δει αύξηση της τιμής προμήθειας κατά 3 λεπτά ανά κιλοβατώρα, θα πληρώσει 12 ευρώ περισσότερα τον μήνα ή 144 ευρώ σε ετήσια βάση, εφόσον η αύξηση διατηρηθεί.

Πρόκειται για υποθετικό υπολογισμό και όχι για πρόβλεψη της αύξησης που θα ανακοινώσουν οι εταιρείες.

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Φόβοι για νέο ενεργειακό σοκ

Η ανησυχία εντείνεται καθώς η Ευρώπη εισέρχεται στη χειμερινή περίοδο με τα αποθέματα φυσικού αερίου χαμηλότερα από τα συνήθη επίπεδα.

Παράλληλα, το πετρέλαιο κινείται κοντά στα 110 δολάρια το βαρέλι και το φυσικό αέριο στην ευρωπαϊκή αγορά έχει φτάσει περίπου στα 88 ευρώ ανά μεγαβατώρα.

Η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο να χρειαστεί πρόσθετες παρεμβάσεις για την προστασία των καταναλωτών, την ώρα που ήδη εφαρμόζονται μέτρα στήριξης στα καύσιμα.

Το ενδεχόμενο ταυτόχρονης επιδότησης καυσίμων και ηλεκτρικού ρεύματος δημιουργεί πρόσθετη πίεση στον κρατικό προϋπολογισμό.

Το μεγάλο ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο πόσο θα αυξηθούν οι λογαριασμοί τον Νοέμβριο, αλλά αν η νέα ενεργειακή κρίση θα διαρκέσει ολόκληρο τον χειμώνα.