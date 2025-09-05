Αύξηση στις τιμές των σχολικών ειδών, απαραίτητων για κάθε οικογένεια με παιδιά στις υποχρεωτικές βαθμίδες εκπαίδευσης, καταγράφει η Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών Ελλάδας (ΕΕΚΕ) της ΓΣΕΕ.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα δειγματοληπτικής έρευνας που πραγματοποίησε η Ένωση Εργαζόμενων Καταναλωτών Ελλάδας σε αλυσίδες σούπερ μάρκετ, καταγράφονται σημαντικές ανατιμήσεις σε βασικά σχολικά είδη που σε ορισμένες περιπτώσεις ξεπερνούν το 50%.

Για του λόγου της το αληθές η ΕΕΚΕ παρέθεσε πίνακες με 20 κωδικούς, από συγκεκριμένα είδη (στυλό, μαρκαδόρους, μολύβια κ.ά), τα οποία εντόπισε να πωλούνται ακριβότερα από δέκα λεπτά ως και ένα ευρώ (σε μία περίπτωση). Αν και σε απόλυτες τιμές οι διαφορές είναι μικρές και δεν γίνονται εύκολα αντιληπτές από τον καταναλωτή, σε ποσοστιαία κλίμακα οι ανατιμήσεις κυμαίνονται περίπου από 4% ως 54%.

Δείτε αναλυτικό πίνακα:

Tι λένε οι εκπρόσωποι των σούπερ μάρκετ

Η ΕΕΚΕ τονίζει ξανά την ανάγκη για εντατικούς ελέγχους στην αγορά, αλλά και για άμεση λήψη μέτρων στήριξης των ελληνικών νοικοκυριών και προστασίας του εισοδήματός τους. Παράλληλα, καλεί τους καταναλωτές να είναι προσεκτικοί στις αγορές τους και να επιδιώκουν την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας και τιμής.