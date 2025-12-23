Συνολικά 1,2 εκατ. ευρώ μοίρασε η mega χριστουγεννιάτικη φορολοταρία της ΑΑΔΕ, που διεξήχθη την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου. Δώδεκα υπερτυχεροί θα λάβουν στον τραπεζικό τους λογαριασμό από 100.000 ευρώ.

Το ποσό είναι αφορολόγητο, ακατάσχετο και δεν υπόκειται σε κρατήσεις. Να σημειωθεί πως παράλληλα, κληρώθηκαν και μικρότερα ποσά των 1.000 ευρώ, τα οποία προκύπτουν από αδιάθετα ποσά προηγούμενων μηνών.

Σε διαφορετικό χρόνο και πριν το τέλος της χρονιάς εκτιμάται πως θα γίνει η καθιερωμένη μηνιαία κλήρωση με το «έπαθλο» των 50.000 ευρώ.

Πώς θα δείτε αν κερδίσατε

Οι νικητές της φορολοταρίας θα μπορούν να δουν τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της ΑΑΔΕ (aade.gr), ενώ θα λάβουν και προσωπική ενημέρωση με μήνυμα στη θυρίδα τους στο myAADE και με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

Δείτε αν ανήκετε στους τυχερούς ΕΔΩ.