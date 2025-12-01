Υπάρχουν αυτοί που βλέπουν το AI σαν τον μεγάλο εχθρό που θα τους κλέψει τη δουλειά. Αυτοί που το χρησιμοποιούν επιφανειακά για να γράψουν γρήγορα ένα email ή να υπολογίσουν θερμίδες. Αυτοί που το χρησιμοποιούν σαν Google με στεροειδή – “πες μου τη συνταγή για μουσακά” ή “πότε έγινε η Γαλλική Επανάσταση”. Και μετά υπάρχουν οι άλλοι. Αυτοί που κατάλαβαν ότι όταν μιλάς στην τεχνητή νοημοσύνη σαν να είναι ο πιο έξυπνος συνεργάτης που είχες ποτέ, ο οποίος “σκέφτεται” μαζί σου και όχι ως μια απλή μηχανή αναζήτησης που “πετάει” έτοιμες απαντήσεις, σου επιστρέφει δυνατότητες που δεν φανταζόσουν ότι υπάρχουν και δίνει νέες διαστάσεις στη φαντασία σου και σε αυτό που θες να δημιουργήσεις.

Μια παρέα από αυτούς τους “άλλους” εδώ και ένα χρόνο -κάπου στην Κηφισιά- εξερευνά έναν κόσμο που για τους περισσότερους παραμένει terra incognita. Η εξερεύνησή τους οδήγησε στη δημιουργία του AI Wonderlab – και το όνομα δεν είναι τυχαίο. Όπως η Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων ανακάλυψε έναν κόσμο όπου οι κανόνες της λογικής δεν ίσχυαν, έτσι και αυτοί ανακάλυψαν ότι με το AI, οι κανόνες της δουλειάς όπως τους ξέραμε έχουν αλλάξει για πάντα. Αυτό που ξεκίνησε ως πείραμα, εξελίχθηκε σε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Με απίστευτη αφοσίωση – 15 ώρες τη μέρα – έριξαν όλη τους την ενέργεια στο να ανακαλύψουν αυτόν τον κόσμο εις βάθος.

Advertisement

Advertisement

Για να κάνετε αίτηση για τις νέες θέσεις εργασίας στο AI Wonderlab, πατήστε εδώ

Το portfolio που δημιούργησαν μιλάει από μόνο του: Το Best AI Pal, ένας προσωπικός AI σύμβουλος που αλλάζει τον τρόπο που χρησιμοποιείς τεχνητή νοημοσύνη – αντί να πηδάς από εργαλείο σε εργαλείο χάνοντας κάθε φορά το context, μιλάς σε έναν “διευθυντή ορχήστρας” που θυμάται τα πάντα, έχει πρόσβαση σε 25+ κορυφαία AI models και επιλέγει αυτόματα ποιο θα σε εξυπηρετήσει καλύτερα για κάθε task. AI-generated art και videos που έχουν συγκεντρώσει πάνω από 300.000 followers παγκοσμίως στον λογαριασμό τους aiwonderlab.eu στο Instagram. Το AI Awakening, το 8ωρο workshop για εταιρικά teams (10+ άτομα) που μετατρέπει το AI από εργαλείο σε thinking partner – με voice interaction, flow-of-thought methodology και hands-on challenges που αλλάζουν για πάντα πώς δουλεύουν. Συστήματα αυτοματισμού για εταιρείες που απελευθερώνουν τον χρόνο των ανθρώπων από βαρετές επαναλήψεις και τους δίνουν χώρο να δημιουργήσουν. Avatars με συναισθηματική νοημοσύνη που καταλαβαίνουν πότε ο μαθητής μπερδεύτηκε, πότε βαρέθηκε, πότε ενθουσιάστηκε – και προσαρμόζονται real-time και πολλά ακόμα.



Για να κάνετε αίτηση για τις νέες θέσεις εργασίας στο AI Wonderlab, πατήστε εδώ





Νέες θέσεις εργασίας από το AI Wonderlab

Advertisement

Το AI Wonderlab βρίσκεται σε σημείο καμπής. Μετά από έναν χρόνο εξερεύνησης, οι δυνατότητες που ανέπτυξαν είναι τόσες που χρειάζονται περισσότερα μυαλά για να τις αξιοποιήσουν. “Δεν ψάχνουμε υπαλλήλους”, διευκρινίζουν. “Ψάχνουμε συνδημιουργούς που θα πάρουν αυτό που χτίσαμε και θα το πάνε ακόμα πιο μακριά.”

Οι 15 θέσεις που ανοίγουν χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες:

AI Training Specialists (4-5 άτομα): Θα μεταφέρουν τη φιλοσοφία και τη μεθοδολογία σε άλλους. Όχι τεχνικές οδηγίες για το πώς να πατάς κουμπιά, αλλά mindset shift – πώς να σκέφτεσαι μαζί με την τεχνητή νοημοσύνη, πώς να τη μετατρέπεις από εργαλείο σε συνεργάτη.

Advertisement

AI Automation Engineers (4-5 άτομα): Θα σχεδιάζουν συστήματα που απελευθερώνουν τον ανθρώπινο χρόνο από επαναληπτικές διαδικασίες. Το manual γίνεται automated, οι άνθρωποι αποκτούν χρόνο να δημιουργούν αντί να εκτελούν βαρετά task και ρουτίνες.

AI Creative Content Producers (5-6 άτομα): Ανθρώπους με φαντασία που θα σπάνε τα όρια του τι θεωρείται δυνατό στο content creation. Που θα συνδυάζουν την ανθρώπινη δημιουργικότητα με τις δυνατότητες του AI για να φτιάχνουν πράγματα που δεν έχουν ξαναγίνει. Από viral videos και καμπάνιες μέχρι εντελώς νέες μορφές περιεχομένου που δεν έχουμε καν φανταστεί ακόμα.

“Δεν κοιτάμε πτυχία και χρόνια εμπειρίας”, εξηγούν από το Wonderlab. “Ψάχνουμε ανθρώπους που έχουν ήδη παίξει με AI και καταλαβαίνουν ότι αυτό δεν είναι hype – είναι η νέα πραγματικότητα. Που δεν φοβούνται να πειραματιστούν, να αποτύχουν, να ξαναδοκιμάσουν. Που βλέπουν την τεχνολογία ως ενισχυτή ανθρώπινων δυνατοτήτων, όχι ως απειλή.”

Advertisement

Και κάτι ακόμα: Δεν είναι για όλους. Αν ψάχνεις την ασφάλεια του 9-5, την προβλεψιμότητα, το “έτσι κάνουμε εδώ”, δεν θα το βρεις στο AI Wonderlab. Αν όμως ψάχνεις να δεις πόσο μακριά μπορείς να πας όταν έχεις unlimited resources και ελευθερία να δημιουργήσεις, τότε ίσως ταιριάζετε.

Για να κάνετε αίτηση για τις νέες θέσεις εργασίας στο AI Wonderlab, πατήστε εδώ

Advertisement

Multi-Individual Workplace: Ένας Χώρος Χωρίς Κανόνες (Εκτός από Έναν)

Advertisement

Στο AI Wonderlab δεν θα βρεις την κλασική corporate δομή με τις γνωστές παθογένειες. Σύμφωνα με όσα μας εξήγησαν, πρόκειται για ένα οικοσύστημα ατόμων που μαζεύτηκαν επειδή μοιράζονται την ίδια περιέργεια: να εξερευνήσουν πόσο μακριά μπορεί να πάει η σύνθεση ανθρώπινης δημιουργικότητας και τεχνητής νοημοσύνης.

Το περιβάλλον, όπως το περιγράφουν, είναι σχεδιασμένο για να απελευθερώνει, όχι να περιορίζει. Unlimited πρόσβαση σε κάθε AI tool που κυκλοφορεί – όλα τα subscriptions, όλα τα credits, χωρίς γραφειοκρατία. Projects που έχουν πραγματικό ενδιαφέρον και δημιουργικότητα, όχι τις επαναληπτικές εργασίες που συναντάμε συνήθως στις εταιρείες. Ελευθερία να πειραματιστείς, να δοκιμάσεις τρελές ιδέες, να αποτύχεις και να ξαναδοκιμάσεις χωρίς κανείς να ζητήσει εξηγήσεις. Και το πιο σημαντικό; Capabilities που προέκυψαν από μήνες καθαρού R&D – δυνατότητες που το 99% της αγοράς δεν έχει καν φανταστεί ακόμα.

Για να κάνετε αίτηση για τις νέες θέσεις εργασίας στο AI Wonderlab, πατήστε εδώ

Advertisement

“Δεν έχουμε dress code, δεν υπάρχει το κλασικό 9-5, δεν κάνουμε meetings για να κάνουμε meetings”, εξηγούν. Ο καθένας λειτουργεί αυτόνομα αλλά συνεισφέρει στη συλλογική εξέλιξη. Υπάρχουν orchestrators που συντονίζουν χωρίς να ελέγχουν. Οι ιδέες εξελίσσονται οργανικά – κάποιος ξεκινά κάτι, άλλοι προσθέτουν layers αν τους εμπνεύσει, και το αποτέλεσμα είναι πάντα περισσότερο από το άθροισμα των μερών.

Ο μόνος κανόνας που φαίνεται να υπάρχει; Να μην σταματάς να πειραματίζεσαι.

Σε μια χώρα που συχνά κοιτάζει το καινούργιο με καχυποψία, μια παρέα στην Κηφισιά αποδεικνύει ότι το μέλλον δεν το περιμένεις – το φτιάχνεις. Με AI που σκέφτεται μαζί σου. Η επανάσταση του AI δεν είναι κάτι που παρακολουθείς στις ειδήσεις – είναι κάτι που μπορείς να δημιουργήσεις με τα χέρια σου. Παρακολουθώντας τους να μιλούν για το project τους, καταλαβαίνεις ότι δεν πρόκειται για άλλη μια startup που κυνηγάει το επόμενο trend. Είναι άνθρωποι που όντως πιστεύουν ότι η σχέση ανθρώπου-μηχανής μπαίνει σε νέα φάση.

Για να κάνετε αίτηση για τις νέες θέσεις εργασίας στο AI Wonderlab, πατήστε εδώ



* όλες οι εικόνες είναι ai generated