Υπάρχουν «σαν σήμερα» που μοιάζουν με μικρές σκηνές από ταινία: η 19η Ιανουαρίου είναι μία από αυτές. Την ίδια ημερομηνία γεννήθηκε η Έλενα Ναθαναήλ, ένα από τα πιο εμβληματικά πρόσωπα του ελληνικού σινεμά, και την ίδια ημερομηνία έφυγε από τη ζωή η Καίτη Γκρέυ, μια φωνή που σημάδεψε το κλασικό λαϊκό και ρεμπέτικο τραγούδι.

Δύο κόσμοι που τέμνονται σπάνια: Η εικόνα και η φωνή. Η κομψότητα και το «βάρος» της ερμηνείας. Και ανάμεσά τους, κάτι κοινό που συχνά ξεχνάμε. Η δουλειά, η μαθητεία, οι «σπουδές» τους είτε σε σχολές είτε μέσα στη σκληρή πράξη της σκηνής.

Advertisement

Advertisement

Προφίλ: Έλενα Ναθαναήλ

Ηθοποιός | Μούσα της οθόνης | Μια ζωή ανάμεσα στην τέχνη και την απομάκρυνση από τα φώτα

Γέννηση – καταγωγή

Η Έλενα Ναθαναήλ (Ελένη Ναθαναήλ Δεληβασίλη) γεννήθηκε στις 19 Ιανουαρίου 1947 στη Νέα Φιλαδέλφεια.

Σπουδές – η «παιδεία» της εικόνας

Πριν γίνει σταρ, είχε ήδη χτίσει μια καλλιτεχνική βάση. Φοίτησε στο Ιταλικό Γυμνάσιο και σπούδασε στη Ρώμη ζωγραφική και διακόσμηση (Λύκειο Τεχνών), ενώ την υποκριτική τη διδάχθηκε στη Δραματική Σχολή Πέλου Κατσέλη.

Καριέρα – οι ρόλοι που την καθιέρωσαν

Advertisement

Ανήκει στη γενιά των πρωταγωνιστριών που έδωσαν πρόσωπο σε μια ολόκληρη εποχή του ελληνικού κινηματογράφου. Βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ερμηνεία που συχνά αναφέρεται ως κομβική για την καθιέρωσή της) και, αργότερα, πέρασε και στην τηλεόραση, κρατώντας πάντα ένα σπάνιο μείγμα λάμψης και εσωτερικότητας.

Προσωπική ζωή – μακριά από τον θόρυβο

Δεν παντρεύτηκε ποτέ, εντούτοις το 1973 απέκτησε μια κόρη με τον επιχειρηματία Γιώργο Τσαγκάρη, την Ίνκα. Τα τελευταία χρόνια μαζί με τον επί 29 χρόνια σύντροφο της ζωής της, βετεράνο ποδοσφαιριστή του Ολυμπιακού Τάσο Μητρόπουλο, κατοικούσαν στην Εύβοια και δήλωνε ότι ήταν αγρότισσα και ασχολούταν με άλογα και με την παραγωγή κρασιού. Για χρόνια επέλεξε μια πιο ήσυχη καθημερινότητα, μακριά από το κέντρο της δημοσιότητας.

Advertisement

Τέλος – και η μνήμη που μένει

Έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα. Απεβίωσε στις 4 Μαρτίου 2008 και η κηδεία της έγινε το μεσημέρι της επομένης στο Νεκροταφείο της Νέας Φιλαδέλφειας στον Απομάχωνα.

Προφίλ: Καίτη Γκρέυ

Τραγουδίστρια | «Σχολείο» της το πάλκο | Μια μυθική διαδρομή από τα δύσκολα στα μεγάλα

Advertisement

Γέννηση – οι ρίζες

Η Καίτη Γκρέυ (Αθανασία Γκιζίλη, αργότερα Αγγελική Καλαϊτζή) γεννήθηκε στις 14 Μαΐου 1924 στους Μυτιληνιούς Σάμου. Σε ηλικία ενός έτους υιοθετήθηκε και μεγάλωσε στα Ταμπούρια του Πειραιά.

Σπουδές – η μαθητεία της σκηνής

Advertisement

Η δική της «σχολή» δεν ήταν αίθουσα με έδρα. Ήταν τα μπουλούκια, οι παρέες των μουσικών, τα μαγαζιά και το ραδιόφωνο. Ξεκίνησε ως ηθοποιός σε μπουλούκια και πέρασε από το ελαφρό τραγούδι πριν στραφεί αποφασιστικά στο λαϊκό.

Advertisement

Καριέρα – η στιγμή που έγινε πρώτο όνομα

Η μεταστροφή της στο λαϊκό τραγούδι συνδέεται με τις αρχές της δεκαετίας του ’50. Το 1953 ηχογράφησε από τις πρώτες μεγάλες επιτυχίες της (με αναφορές στη δισκογραφία της εποχής) και στη συνέχεια συνεργάστηκε με κορυφαίους δημιουργούς και ερμηνευτές, αφήνοντας ένα αποτύπωμα που ξεπερνά γενιές.

Προσωπική ζωή – μια μυθιστορηματική διαδρομή

Advertisement

Παντρεύτηκε πολύ μικρή και απέκτησε δύο παιδιά. Η ζωή της είχε μεγάλες δημόσιες και ιδιωτικές καμπές, με σχέσεις που απασχόλησαν έντονα την εποχή τους (ανάμεσά τους και ο αρραβώνας με τον Στέλιο Καζαντζίδη).

Θάνατος – μια ημερομηνία που γράφει «σαν σήμερα»

Πέθανε στις 19 Ιανουαρίου 2025, στη Νέα Σμύρνη, σε ηλικία 100 ετών.

Δύο γυναίκες, δύο τέχνες, μία ημερομηνία

Η Ναθαναήλ εκπροσώπησε την Ελλάδα της εικόνας. Το βλέμμα, το στιλ, το σινεμά ως μνήμη. Η Γκρέυ εκπροσώπησε την Ελλάδα της φωνής. Τον καημό, την εξομολόγηση, το λαϊκό ως ιστορία. Και οι δύο, με τον τρόπο τους, «σπούδασαν» την τέχνη: η μία στις σχολές και στην αισθητική της Ευρώπης, η άλλη στη σκληρή εκπαίδευση του πάλκου.