Τροχαίο προκάλεσε 41χρονος που οδηγούσε μεθυσμένος στη Θεσσαλονίκη τα ξημερώματα, ο οποίος χτύπησε μοτοσικλετιστή και εγκατέλειψε το σημείο.

Όπως αναφέρεται σε δημοσίευμα του Thestival, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 41χρονος οδηγώντας Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσικλέτα, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του οδηγού της. Το τροχαίο έγινε στην περιοχή της Τούμπας.

Ο 41χρονος οδηγός του αυτοκινήτου εγκατέλειψε το σημείο με το ΙΧ και λίγο αργότερα εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Βαρδαρίου. Έπειτα από σχετικό έλεγχο των αστυνομικών, διαπιστώθηκε ότι ο άνδρας δεν ήταν σε θέση να οδηγεί με ασφάλεια εξαιτίας της κατανάλωσης οινοπνεύματος.