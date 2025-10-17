Σκηνές φρίκης εκτυλίχθηκαν το πρωί της Παρασκευής, 17 Οκτωβρίου, στους Αμεπλόκηπους, όταν ένας άνδρας έπεσε στο κενό από μεγάλο ύψος, από τον πύργο «Απόλλων».

Το περιστατικό σημειώθηκε μπροστά στα έντρομα μάτια περαστικών, προκαλώντας πανικό και αναστάτωση στην περιοχή. Σύμφωνα με πληροφορίες ο άνδρας βούτηξε στο κενό από τον 24ο όροφο.

Advertisement

Advertisement

Το περιστατικό έγινε λίγο πριν τις 13:30. Ο 44χρονος, αναφέρουν οι πληροφορίες, έπινε τον καφέ του, όταν χτύπησε το τηλέφωνό του. Αφού ολοκλήρωσε τη συνομιλία του, ανέβηκε στο τραπέζι, πέρασε μέσα από την τζαμαρία και «βούτηξε» στο κενό. Μάλιστα, έπεσε από τον 24ο όροφο, όπου υπάρχει καφέ με τζαμαρία και όχι από τον 25ο, που βρίσκεται ο ανοιχτός χώρος.

Η πτώση προκάλεσε δυνατό κρότο. Άλλοι θεώρησαν ότι πρόκειται για πυροβολισμό και άλλοι για έκρηξη φιάλης αερίου.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό το οποίο σημειώνεται στο ίδιο σημείο από το εστιατόριο Deos.

Άμεσα στο σημείο έσπευσε μια μοτοσικλέτα ταχείας ανταπόκρισης του ΕΚΑΒ, στα τρία λεπτά μετά την ειδοποίησή της, και μετέπειτα και ένα ασθενοφόρο. Ωστόσο το πλήρωμα του ΕΚΑΒ δεν μπορούσε να κάνει τίποτα καθώς ο θάνατος του άνδρα ήταν ακαριαίος.

Στο σημείο παραμένει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ νωρίτερα, η Αστυνομία συνέλεξε στοιχεία για το συμβάν.