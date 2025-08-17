Στο αυτόφωρο, προκειμένου να δικαστεί, οδηγήθηκε το πρωί της Κυριακής (17/8) ο αδερφός γνωστής παρουσιάστριας τηλεοπτικών εκπομπών, τον οποίο συνέλαβαν τα ξημερώματα αστυνομικοί στην Νέα Ερυθραία, ύστερα από καταδίωξη.

Στις 2.30 τα ξημερώματα, ο 38χρονος με το αυτοκίνητό του παραβίασε διπλή διαχωριστική γραμμή στη λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου και προσπέρασε όχημα της ΕΛΑΣ, χωρίς διακριτικά.

Οι αστυνομικοί του Τμήματος Ασφαλείας Κηφισιάς, που επέβαιναν σε αυτό, έκαναν σήμα στον οδηγό του οχήματος να σταματήσει για έλεγχο, χωρίς όμως αυτός να υπακούει.

Αντίθετα ανέπτυξε ταχύτητα και ακολούθησε καταδίωξη μέχρι τη συμβολή της λεωφόρου Ελευθερίου Βενιζέλου με την οδό Καρασταμάτη Αλεξάκη στη Νέα Ερυθραία, όταν και ακινητοποιήθηκε το όχημα του 38χρονου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όταν ένας από τους αστυνομικούς της Ασφάλειας του έδειξε την υπηρεσιακή ταυτότητά του, για να του γνωστοποιήσει την ιδιότητά του, ο αδερφός της τηλεοπτικής παρουσιάστριας τον πέταξε στο έδαφος και τον έσπρωξε.

Το αποτέλεσμα ήταν να συλληφθεί επί τόπου. Στο σημείο κάλεσαν και περιπολικό της Τροχαίας, προκειμένου να υποβληθεί σε αλκοομέτρηση ο 38χρονος με το αποτέλεσμα να βγαίνει θετικό και συγκεκριμένα με ποσοστό άνω του 0,6mg/l εκπνεόμενου αέρα.