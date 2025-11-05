Αδιανόητο περιστατικό κτηνωδίας σημειώθηκε στην Αγία Άννα στη Βοιωτία, με έναν άνδρα να σέρνει στο οδόστρωμα με το αγροτικό του αμάξι έναν σκύλο, που ήταν δεμένος με σκοινί.

Το περιστατικό καταγράφηκε από το κινητό ενός μάρτυρα, ο οποίος, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ, ακολουθούσε το αγροτικό για περίπου ένα τέταρτο, κάνοντας νοήματα στον ασυνείδητο οδηγό να σταματήσει.

Το κακότυχο ζώο δυστυχώς δεν επέζησε και όταν τον ρώτησε γιατί το κάνει αυτό, απάντησε πως δεν ήθελε να του λερώσει την καρότσα…

Ο οδηγός συνελήφθη μετά την κατάθεση του μάρτυρα που έβγαλε την επίμαχη φωτογραφία.