Μια εντυπωσιακή εικόνα από το… μέλλον της οδικής ασφάλειας κατέγραψε η ομάδα Up Stories στη Νέα Φιλαδέλφεια, όπου λειτουργεί πλέον η πιο σύγχρονη και «έξυπνη» διασταύρωση της Ελλάδας. Το σημείο όπου συναντώνται η Λεωφόρος Δεκελείας και οι οδοί Εθνικής Αντιστάσεως, Βρυούλων, Προύσης και Φαναρίου, έχει μεταμορφωθεί σε έναν κόμβο υψηλής τεχνολογίας που αλλάζει τα δεδομένα στην αστική κυκλοφορία.

Από ψηλά, η εικόνα θυμίζει σχεδόν… γιορτινό στολισμό: οι φωτιζόμενες διαβάσεις με λευκά και κόκκινα LED σχηματίζουν εντυπωσιακά μοτίβα πάνω στο οδόστρωμα, προσφέροντας ταυτόχρονα μέγιστη ορατότητα για οδηγούς και πεζούς. Ταυτόχρονα, τα προηγμένα «έξυπνα» φανάρια ενημερώνουν σε πραγματικό χρόνο για τον χρόνο που απομένει μέχρι την αλλαγή σήματος, συμβάλλοντας σε ασφαλέστερες και πιο ομαλές μετακινήσεις.

Advertisement

Advertisement

Η νέα high-tech διασταύρωση διαθέτει LED διαβάσεις υψηλής ευκρίνειας, συσκευές αφής για πεζούς, χρονομετρητές και έξυπνα φωτεινά σήματα, μετεωρολογικό σταθμό ενώ αισθητήρες που καταγράφουν κυκλοφοριακά δεδομένα σε πραγματικό χρόνο. Η Νέα Φιλαδέλφεια γίνεται έτσι το πρώτο σημείο στην Αττική όπου εφαρμόζεται ολοκληρωμένα ένα σύστημα «έξυπνης διασταύρωσης», δίνοντας μια καθαρή ματιά στο αύριο των αστικών μετακινήσεων.