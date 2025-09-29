Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται μία 40χρονη στη Θεσσαλονίκη, η οποία παρασύρθηκε από αυτοκίνητο χθες Κυριακή (28/9).

Συγκεκριμένα, λίγο πριν τις 8 το πρωί, η γυναίκα επιχειρεί να διασχίσει τη Λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη (πρώην Λαγκαδά), όταν το διερχόμενο αυτοκίνητο τη χτυπάει και τη ρίχνει αιμόφυρτη στο έδαφος.

Ο οδηγός παραμένει στο σημείο, και λίγη ώρα αργότερα καταφτάνουν δυνάμεις του ΕΚΑΒ που μεταφέρουν τη γυναίκα στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Η 40χρονη νοσηλεύεται στη ΜΕΘ σε κρίσιμη κατάσταση και φέρει πολλαπλά τραύματα με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, σύμφωνα με το thesspost.gr.