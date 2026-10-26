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Στη σύλληψη μιας 42χρονης προχώρησαν τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (26/10) αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, έπειτα από απόπειρα ληστείας σε περίπτερο της πόλης.

Πιο συγκεκριμένα, περίπου στις 04:10, η 42χρονη έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου της, εισήλθε σε περίπτερο που λειτουργεί όλο το 24ωρο, στη διασταύρωση των οδών Κρήτης και Φιλελλήνων. Με την απειλή αεροβόλου όπλου επιχείρησε να αποσπάσει τα χρήματα του ταμείου, ενώ τραυμάτισε τον 65χρονο υπάλληλο.

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Η Αστυνομία ενημερώθηκε άμεσα και οι αστυνομικοί που βρίσκονταν στην περιοχή έσπευσαν στο σημείο, όπου εντόπισαν και συνέλαβαν την 42χρονη. Κατά τη σύλληψή της, η γυναίκα προέβαλε αντίσταση. Από την έρευνα των Αρχών προέκυψε, επίσης, ότι είχε απασχολήσει και στο παρελθόν την Αστυνομία για υποθέσεις κλοπών και ναρκωτικών.

Πηγή: messinialive