Σε πολύ κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένο στη ΜΕΘ ένα κοριτσάκι μόλις 30 ημερών που νοσεί από εποχικό ιό RSV.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος ανέφερε πως «είναι να απορεί κανείς γιατί καθυστέρησαν και έφεραν το παιδί σε τέτοια κρίσιμη κατάσταση; Προσοχή οι εποχικές ιώσεις δεν τελείωσαν».

Πόσο σοβατός είναι ο Αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV)

Ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) είναι ένας κοινός ιός του αναπνευστικού συστήματος που προκαλεί συνήθως ήπια συμπτώματα κρυολογήματος. Τα άτομα που προσβάλλονται από RSV συνήθως αναρρώνουν σε περίπου μία εβδομάδα χωρίς να χρειάζονται ιατρική θεραπεία. Ωστόσο, σε βρέφη κάτω των έξι μηνών, ηλικιωμένους και άτομα με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα, ο ιός RSV μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια και θάνατο.

Κάθε χρόνο στην Ευρώπη, ο RSV είναι υπεύθυνος για περίπου 250 000 εισαγωγές παιδιών κάτω των πέντε ετών σε νοσοκομείο, ορισμένες από αυτές σε μονάδα εντατικής θεραπείας, και περίπου 160 000 εισαγωγές ενηλίκων . Ένας στους είκοσι ηλικιωμένους στην Ευρώπη προσβάλλεται από RSV κάθε χρόνο.

Ο RSV επηρεάζει διάφορες ηλικιακές ομάδες με διαφορετικό τρόπο, αλλά τα συνηθέστερα συμπτώματα της πάθησης είναι:

Βήχας

Φτέρνισμα

Πυρετός

Ρινική καταρροή

Αναπνευστικός συριγμός

Πονόλαιμος

Πονοκέφαλος

Ρινική συμφόρηση

Κόπωση

Τα βρέφη που προσβάλλονται από τον ιό RSV μπορεί να εμφανίσουν διάφορα συμπτώματα όπως:

Ευερεθιστότητα

Μείωση της όρεξης

Αλλαγές στον τρόπο αναπνοής τους

Άπνοια (προσωρινή παύση της αναπνοής, ιδίως κατά τη διάρκεια του ύπνου)