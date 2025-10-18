Η Μαρία Καρυστιανού και ο Πάνος Ρούτσι ζητούν εκ νέου να μην σβηστούν τα ονόματα των θυμάτων της τραγωδίας στα Τέμπη, που είναι γραμμένα μπροστά στη Βουλή και στο Μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Στο περιθώριο εκδήλωσης με θέμα τα Τέμπη και τίτλο «Δεν έχω οξυγόνο», που πραγματοποιήθηκε στο θέατρο «Αλέκα» στην περιοχή του Ζωγράφου, η Μαρία Καρυστιανού τόνισε ότι «το θεωρούμε απαράδεκτο και αντισυνταγματικό. Ουδέποτε κινδύνευσε το μνημείο. Ο τόπος διαμαρτυρίας είναι το σημείο μπροστά στη Βουλή και απευθυνόμαστε ουσιαστικά σε αυτήν. Αυτό θέλουν να αποφύγουν, αλλά δεν θα το καταφέρουν. Θα συνεχίσουμε να βρισκόμαστε εκεί και να διαμαρτυρόμαστε κάθε φορά που δεν λειτουργούν σωστά».

Σχετικά με τα ονόματα των θυμάτων, η Καρυστιανού υπογράμμισε: «Το θέμα αυτό μας αφορά βαθιά. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να κάνει η Πολιτεία για τα θύματα. Να επιτρέψει να παραμείνουν γραμμένα μέχρι το πέρας της δίκης. Η καταγραφή ενός ονόματος δεν αποτελεί βεβήλωση ούτε καταστροφή του πεζοδρομίου. Είναι ένας μικρός φόρος τιμής, και ελπίζω να μην φανεί τόσο απάνθρωπη η συμπεριφορά κάποιων».

Από την πλευρά του, ο Πάνος Ρούτσι σημείωσε: «Ελπίζω μέχρι την τελευταία στιγμή να μην σβηστούν τα ονόματα. Αν συμβεί, θα μας βρουν απέναντι. Όχι μόνο εμάς, αλλά και όλο τον κόσμο. Πρόκειται για μια ανήθικη και απάνθρωπη πράξη, μια ακόμα προσπάθεια συγκάλυψης».