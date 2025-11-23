Άγρια συμπλοκή ανάμεσα σε ανήλικους μαθητές έλαβε χώρα το μεσημέρι της Παρασκευής (21/11) έξω από σχολείο στο Νέο Ηράκλειο.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, οι μαθητές πιάστηκαν στα χέρια για ασήμαντη αφορμή, ωστόσο η κατάσταση βγήκε γρήγορα εκτός ελέγχου. Αυτόπτης μάρτυρας ειδοποίησε τις αρχές και στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙΑΣ, αλλά οι ανήλικοι πρόλαβαν να διαφύγουν.

Μέσα από καταθέσεις και βίντεο από κάμερες ασφαλείας, οι αρχές ταυτοποίησαν ορισμένους από τους δράστες και λίγη ώρα μετά το συμβάν, εντόπισαν τρεις από τους νεαρούς οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στο επεισόδιο.

Οι αστυνομικοί πέρασαν χειροπέδες στους τρεις νεαρούς, ενώ στην κατοχή του ενός βρέθηκε πτυσσόμενο μαχαίρι 14 εκατοστών. Οι 16χρονοι φαίνεται πως έχουν απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές, ενώ για το περιστατικό συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση εποπτείας. Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ με προφορική εντολή εισαγγελέα αφέθηκαν ελεύθεροι.