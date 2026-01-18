«Αγριεύει» ο καιρός καθώς σύμφωνα με τις τελευταίες μετεωρολογικές προβλέψεις έρχονται βροχές, ισχυρές καταιγίδες και πυκνές χιονοπτώσεις από το βράδυ της Τρίτης (20/1). Πιο συγκεκριμένα, θα υπάρξει σημαντική επιδείνωση εξαιτίας ενός χαμηλού βαρομετρικού από την κεντρική Μεσόγειο, το οποίο θα συναντήσει τον ψυχρό αέρα που έχει εγκλωβιστεί πάνω από την χώρα.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, Γιάννη Καλλιάνο και Θοδωρή Κολυδά, τα φαινόμενα θα είναι έντονα στα κεντρικά και τα νότια τμήματα, ενώ χιόνια αναμένονται ακόμη και σε χαμηλά υψόμετρα στη βόρεια Ελλάδα.

Advertisement

Advertisement

Μέχρι την Τρίτη (20/1) το πρωί προς μεσημέρι, τα φαινόμενα δεν θα έχουν γενικά έντονο χαρακτήρα. Θα επιμείνει το κρύο με κατά τόπους παγετό. Θα σημειωθούν λίγες τοπικές χιονοπτώσεις κυρίως στα ορεινά και πρόσκαιρα σε χαμηλότερα υψόμετρα στη βόρεια Ελλάδα, χωρίς να αναμένονται ιδιαίτερα προβλήματα.

«Αγριεύει» ο καιρός από την Τρίτη

Σύμφωνα με τον Γιάννη Καλλιάνο, σταδιακά θα προσεγγίσει τη χώρα ένα βαρομετρικό χαμηλό από την κεντρική Μεσόγειο. Τέτοια συστήματα είναι συνήθως φορτωμένα με υγρασία και οργανωμένες νεφώσεις. Μπορούν να δώσουν πολλά και κατά τόπους έντονα φαινόμενα όταν βρουν τις κατάλληλες συνθήκες.

Το «κλειδί» είναι ότι το χαμηλό θα έρθει να συναντήσει τον εγκλωβισμό ψύχους που θα υπάρχει ήδη πάνω από τη χώρα ύστερα από αρκετές ημέρες ψυχρής εισβολής. Θα υπάρχει δηλαδή ψυχρή, ξηρότερη αέρια μάζα κοντά στο έδαφος και στα χαμηλά στρώματα. Από πάνω της θα αρχίσουν να εισβάλλουν θερμότερες και πολύ υγρές αέριες μάζες που συνοδεύουν το χαμηλό.

Εκεί που αυτές οι δύο διαφορετικές αέριες μάζες συγκρούονται και γλιστράει η θερμότερη πάνω από την ψυχρή, θα υπάρξει ισχυρή ανύψωση. Θα δημιουργηθούν πυκνές νεφώσεις μεγάλου πάχους που θα παράγουν μεγάλης ποσότητας υετό.

Καθώς το χαμηλό πλησιάζει και αντλεί περαιτέρω υγρασία πάνω από πιο θερμές θαλάσσιες περιοχές της Μεσογείου, ο καιρός σταδιακά θα επιδεινωθεί. Αναμένονται κατά τόπους ισχυρές καταιγίδες στα κεντρικά και νότια. Για την Αττική, σύμφωνα με την ανάρτηση του κ. Καλλιάνου στο Facebook, αυτό θα συμβεί από περίπου το βράδυ της Τρίτης (20/1) προς την Τετάρτη (21/1) και στη συνέχεια. Η γενική εικόνα δείχνει πιο βροχερή την Τετάρτη (21/1).

Η πρόβλεψη της ΕΜΥ

Ο καιρός αύριο Δευτέρα (19/1)

Advertisement

Στη δυτική και κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά και την ανατολική Πελοπόννησο αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές ή χιονόνερο και χιονοπτώσεις στα ορεινά, καθώς και σε ημιορεινές περιοχές της δυτικής και κεντρικής Μακεδονίας, της Θεσσαλίας, της κεντρικής Στερεάς και της Εύβοιας.

Στην υπόλοιπη χώρα λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με λίγες τοπικές βροχές στις Κυκλάδες και την Κρήτη και ασθενείς χιονοπτώσεις στα ορεινά της Κρήτης. Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά από ανατολικές διευθύνσεις 5 με 7 και στα νοτιοδυτικά τοπικά 8 μποφόρ, με τάση ενίσχυσης από το βράδυ. Στα ανατολικά θα πνέουν από βόρειες 5 με 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 05 με 07 βαθμούς, στη νησιωτική χώρα και στα δυτικά ηπειρωτικά τους 13 με 15 και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά τους 09 με 11 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά, ο οποίος στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Advertisement

Τρίτη (20/1)

Στα νοτιότερα τμήματα της κεντρικής Μακεδονίας, τη Θεσσαλία, τις Σποράδες, τα νησιά του βορείου Αιγαίου, την Εύβοια, την ανατολική Στερεά, την Πελοπόννησο, το Ιόνιο, τις Κυκλάδες και την Κρήτη αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και στα βόρεια βροχές ή χιονόνερο.Τα φαινόμενα το βράδυ θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά πλήν της ανατολικής Μακεδονίας και της Θράκης.

Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, καθώς και στα ορεινά της Εύβοιας και της Κρήτης. Τα φαινόμενα τη νύχτα στα δυτικά θα ενταθούν. Στην υπόλοιπη χώρα αραιές νεφώσεις που βαθμιαία θα πυκνώσουν. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί, στα δυτικά 6 με 8 και τοπικά στα νοτιοδυτικά 9, στα ανατολικά 5 με 6 και τοπικά στο Αιγαίο 7 μποφόρ.

Advertisement

Η θερμοκρασία δε θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Στα βόρεια ηπειρωτικά θα φτάσει τους 07 με 08 βαθμούς, στα κεντρικά και τα νότια ηπειρωτικά τους 10 με 12, στις νησιωτικές περιοχές και τα δυτικά ηπειρωτικά τους 11 με 13, ενώ τοπικά στην Κρήτη, τις Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα θα φθάσει τους 15 με 16 βαθμούς Κελσίου. Παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα ηπειρωτικά που στα βόρεια θα είναι κατά τόπους ισχυρός.

Τετάρτη (21/1)

Επιδείνωση του καιρού με αυξημένες νεφώσεις και τοπικές βροχές σε όλη τη χώρα. Σποραδικές καταιγίδες θα εκδηλωθούν στο Ιόνιο, κυρίως στα θαλάσσια – παραθαλάσσια τμήματα της δυτικής, της κεντρικής και νότιας ηπειρωτικής χώρας και βαθμιαία στις Κυκλάδες, την Κρήτη, τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα. Χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά – ημιορεινά, οι οποίες αναμένονται εντονότερες στα κεντρικά και τα βόρεια.

Advertisement

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 6 με 8 και τις πρωινές ώρες στο Ιόνιο τοπικά 9 μποφόρ με σταδιακή εξασθένηση. Στα ανατολικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 6 με 8 και στο Αιγαίο από το απόγευμα πιθανώς τοπικά 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα νότια, όμως παγετός θα σημειωθεί τις πρωινές και βραδινές ώρες στα βόρεια ηπειρωτικά.

Advertisement