Απότομη αλλαγή αναμένεται στο σκηνικό του καιρού καθώς από την ερχόμενη Πέμπτη (2/10) έρχεται κύμα κακοκαιρίας που θα επηρεάσει σταδιακά μεγάλο μέρος της χώρας με βροχές, καταιγίδες και ισχυρούς ανέμους.

Μάλιστα, οι μετεωρολογικές προβλέψεις δείχνουν μεγάλη πτώση της θερμοκρασίας αλλά και τα πρώτα χιόνια της σεζόν στα ορεινά, λόγω ψυχρών αέριων μαζών που καταφτάνουν από τα βόρεια.

Ο Γιάννης Καλλιάνος σε ανάρτησή του για τη νέα κακοκαιρία σημειώνει: «Μετά από αρκετό καιρό, ήρθε η ώρα να μας επισκεφτεί ένα καλά οργανωμένο σύστημα το οποίο θα μας επηρεάσει το διήμερο της προσεχούς Πέμπτης και Παρασκευής». «Τα κύρια χαρακτηριστικά αυτής της κακοκαιρίας θα είναι οι βροχές σχεδόν Πανελλαδικής εμβέλειας, οι ισχυρές καταιγίδες, οι ισχυροί άνεμοι στα πελάγη, η πτώση της θερμοκρασίας κυρίως στα Δυτικά, Κεντρικά και Βόρεια αλλά και τα χιόνια στα ορεινά κυρίως της Βορειοδυτικής χώρας, ενώ συγκεκριμένα στη Δυτική Μακεδονία θα χιονίσει ακόμα και πάνω περίπου από τα 700-800 μέτρα (ενδεικτικά) μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης και προς το ξημέρωμα της Παρασκευής» σημειώνει.

Μάλιστα στην ίδια ανάρτηση αναφέρει πως: «Τα πιο ισχυρά φαινόμενα φαίνεται ότι θα εκδηλωθούν στα Δυτικά, στα Βόρεια και στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου (περίπου το πρωί της Παρασκευής εκεί). Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι δεν θα εκδηλωθούν ισχυρές βροχές και σε άλλες πιο κεντρικές περιοχές της χώρας, όπως για παράδειγμα στην Αττική που φαίνεται ότι μέσα στην Πέμπτη θα επηρεαστεί και αυτή από το σύστημα αυτό με βροχές και πιθανές καταιγίδες».

Και καταλήγει λέγοντας πως: «Πάντως η κακοκαιρία αυτή είναι μια τυπική κακοκαιρία της εποχής που κάθε χρόνο βιώνουμε, πολλές φορές. Όμως χρειάζεται μια προσοχή όταν δούμε ότι στην περιοχή μας ξεκινούν έντονα φαινόμενα».



Σύμφωνα με τον Σάκη Αρναούτογλου, την Πέμπτη στα ΒΒΔ σύνορα και κοντά στα 1500 μέτρα θα έχουμε τα πρώτα χιόνια.

Αναφορικά με τη διάρκεια της κακοκαιρίας, ο κ. Αρναούτογλου αναφέρει πως από Σάββατο ο καιρός θα βελτιωθεί και μέχρι και τις 10/10 θα «μαλακώσει».

Το Weather Analysis Greece προειδοποιεί ότι από την Τετάρτη έως και το Σάββατο η βόρεια Ελλάδα θα βιώσει σχεδόν χειμωνιάτικες συνθήκες, με τον υδράργυρο να υποχωρεί σε επίπεδα Δεκεμβρίου.

Πρόγνωση για Τρίτη (30/9)

Για σήμερα Τρίτη, στην ανατολική Θεσσαλία, τις Σποράδες, την Χαλκιδική, την Εύβοια και τοπικά στην ανατολική Στερεά αναμένονται νεφώσεις με παροδικές βροχές μέχρι το μεσημέρι. Στην υπόλοιπη χώρα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις και τοπικές ομίχλες τη νύχτα και νωρίς το πρωί. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, δεν θα ξεπεράσει τους 25 με 26 βαθμούς. Οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο βορειοδυτικοί έως 4 μποφόρ και στο Αιγαίο πρόσκαιρα στα Δωδεκάνησα έως 6 και τοπικά 7.

Πρόγνωση για Τετάρτη (1/10)

Στα ηπειρωτικά ανατολικά της Πίνδου παροδικές νεφώσεις με τοπικές βροχές και το μεσημέρι μεμονωμένες καταιγίδες. Στα δυτικά ηλιοφάνεια με λίγες νεφώσεις που το απόγευμα θα αυξηθούν και το βράδυ θα εκδηλωθούν βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τη νύχτα και νωρίς το πρωί η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή ενώ οι άνεμοι δεν θα ξεπεράσουν τα 3 μποφόρ στο Ιόνιο και στο Αιγαίο τα 4 με 5, από βόρειες διευθύνσεις.

Πρόγνωση για Πέμπτη (2/10)

Στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα ηλιοφάνεια με παροδικές νεφώσεις. Στην υπόλοιπη χώρα νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα. Η θερμοκρασία θα σημειώσει πτώση και δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19 βαθμούς στα ηπειρωτικά ενώ θα αγγίξει και τους 27 στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι στο Ιόνιο θα είναι μεταβλητοί θυελλώδεις έως 7 μποφόρ και στο Αιγαίο νότιοι έως 7 μποφόρ στα Κύθηρα και ανατολικοί στο βόρειο Αιγαίο έως 6.

