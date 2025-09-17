Τέσσερις ανήλικες, ηλικίας 13 έως 15 ετών, συνελήφθησαν την Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου, στην Πάτρα για παράνομη βία, απειλή, εξύβριση και παράβαση της νομοθεσίας περί προσωπικών δεδομένων, μετά από περιστατικό εκφοβισμού άλλης ανήλικης μπροστά σε Γυμνάσιο.

Σύμφωνα με την αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικες προσέγγισαν 13χρονη μπροστά σε σχολείο, την ανάγκασαν να σκύψει και να τους φιλήσει τα πόδια, την απείλησαν και την εξύβρισαν, ενώ βιντεοσκοπούσαν τις πράξεις τους με κινητό τηλέφωνο.

Σχηματίστηκε δικογραφία κατά των ανηλίκων για παράνομη βία, απειλή, εξύβριση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, καθώς και σε βάρος των γονέων τους για παραμέληση εποπτείας.

Η δικογραφία θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.

