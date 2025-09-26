Μπροστά σε ένα απίστευτο περιστατικό βρέθηκαν διερχόμενοι οδηγοί που κινούνταν στο 133ο χλμ της εθνικής οδού Αθηνών – Λαμίας, το μεσημέρι της Πέμπτης 25 Σεπτεμβρίου, όταν είδαν έναν άντρα να χτυπά και να έχει αφήσει γυμνή στο δρόμο τη σύντροφό του.

Σύμφωνα με πληροφορίες που παραθέτει το LamiaReport, όλα έγιναν μετά από καβγά που ξέσπασε ανάμεσα στο ζευγάρι, ενώ βρίσκονταν στο αυτοκίνητο – όπου επέβαιναν επίσης και οι ηλικιωμένοι γονείς του άνδρα.

Σύμφωνα με όσα περιέγραψε ο 84χρονος πατέρας του δράστη στους αστυνομικούς, ο γιος του άρχισε να χτυπάει τη σύντροφό του στο πρόσωπο με τα χέρια και στη συνέχεια την έγδυσε, γιατί του είχε κρύψει τα κλειδιά του αυτοκινήτου.

Αφού την κατέβασε από το αυτοκίνητο συνέχισε να την κλωτσάει, ενώ ο ηλικιωμένος μαζί με την σύζυγό του, που αντιμετωπίζει προβλήματα υγείας, φοβήθηκαν και προσπάθησαν να απομακρυνθούν.

Την άσχημη εικόνα της γυναίκας περιέγραψαν στους αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο και διερχόμενοι οδηγοί, οι οποίοι πήραν το «100», ωστόσο ενώπιον του Δικαστηρίου η γυναίκα υποστήριξε ότι τα σημάδια στο πρόσωπό της ήταν από χτύπημα στο ταμπλό.

Επίσης, εντοπίστηκαν εγκαύματα στο σώμα της, τα οποία η ίδια ισχυρίστηκε ότι προκλήθηκαν από εντριβές με οινόπνευμα. Ωστόσο, παραδέχθηκε ότι είχε προηγηθεί λογομαχία με τον σύντροφό της, ενώ ο δράστης είπε μόνο ότι της έδωσε ένα χαστούκι.

Η προανακριτική κατάθεση του πατέρα του δράστη όμως και του αστυνομικού ήταν αρκετή για να κριθεί ο κατηγορούμενος ένοχος για την πράξη της ενδοοικογενειακής βίας.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας του επέβαλλε ποινή φυλάκισης δύο ετών, ανακοινώνοντας ότι δεν αναστέλλει, δεν μετατρέπει, και δεν χορηγεί ανασταλτικό αποτέλεσμα σε τυχόν ασκηθείσα έφεση, δείχνοντάς του το δρόμο για τη φυλακή.