Πρωτοχρονιά στα μπλόκα υποσχέθηκαν οι αγρότες, μερικοί εκ των οποίων επιφύλαξαν μια έκπληξη σήμερα προς τους γαλάζιους βουλευτές των περιφερειών τους.

Συγκεκριμένα, αγρότες από το μπλόκο του Αγγελοκάστρου μπούκαραν στα γραφεία του υφυπουργού Εργασίας Κώστα Καραγκούνη και του Θανάση Παπαθανάση και άφησαν… σανό, κοπριά και πορτοκάλια.

Το γραφείο του υφυπουργού Εργασίας ήταν ανοικτό, όπου ανέφεραν τα αιτήματά τους σε στέλεχος του πολιτικού γραφείου, ενώ το γραφείο του κ. Παπαθανάση ήταν κλειστό. Παράλληλα έκαναν πορεία στο κέντρο της πόλης.

Διαμαρτυρία και στα Τρίκαλα

Στα Τρίκαλα οι αγρότες προχώρησαν σε διαμαρτυρία έξω από τα γραφεία «γαλάζιων» βουλευτών της πόλης, λέγοντας πως δεν έχουν δοθεί λύσεις και απαντήσεις στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Δεκάδες βρέθηκαν έξω από τα γραφεία της βουλευτή Κατερίνας Παπακώστα. Επισκέφθηκαν επίσης και το γραφείο του Κώστα Σκρέκα και πέταξαν σανό στην είσοδο. Νωρίτερα διέσχισαν με τα τρακτέρ την πόλη.

«Μάζεψέ τον». Με αυτά τα λόγια οι αγρότες εξέφρασαν την αντίδρασή τους προς την Κατερίνα Παπακώστα, αναφερόμενοι στην τοποθέτηση του πρωθυπουργού.

«Κατά την ταπεινή μου άποψη δεν μπορεί ο διάλογος να γίνει στο πεζοδρόμιο. Υπάρχει το υπουργείο, σας καλεί ο ίδιος ο πρωθυπουργός, ορίστε μια αντιπροσωπεία…» τόνισε η κ. Παπακώστα, για να λάβει την απάντηση «μάζεψέ τον» από μερίδα αγροτών, ενώ άλλοι σημείωσαν ότι «θέλουμε συγκεκριμένες απαντήσεις στα αιτήματα».

Η Κατερίνα Παπακώστα δήλωσε στη συνέχεια ότι «οι απαντήσεις έχουν δοθεί ήδη» και ότι «το γραφείο μου είναι ανοιχτό, σας ευχαριστώ πολύ».

Στο μεταξύ ανοίγει αύριο Τετάρτη (31/12) ο κόμβος του Αγγελόκαστρου και θα δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες. Από το πρωί της Τρίτης έχει ανοίξει μια λωρίδα στην Περιμετρική Οδό της Πάτρας.

Οι αγρότες δηλώνουν ενωμένοι, ενώ στην Πανελλαδική Σύσκεψη του Σαββάτου θα βρεθούν και εκπρόσωποι των 18 μπλόκων που ζητούν διάλογο με την κυβέρνηση.

Οι αγρότες έχουν προαναγγείλει κλιμάκωση μετά τις γιορτές αλλά τις μέρες της Πρωτοχρονιάς θα ανοίξουν δρόμους προς διευκόλυνση των εκδρομέων.

Ήδη έχουν ανακοινωθεί από τους αγρότες του Κάστρου και του Μπράλου ότι θα παραχωρήσουν μια λωρίδα στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη μέχρι και το πρωί της 5ης Ιανουαρίου, ενώ το μπλόκο της Θήβας θα δώσει στην κυκλοφορία μια λωρίδα ανά κατεύθυνση.

Για τη διευκόλυνση των εκδρομέων, οι αγρότες των Μαλγάρων αποφάσισαν να κρατήσουν ανοιχτά και τα δύο ρεύματα, τουλάχιστον έως και την Πρωτοχρονιά.