Ένα αιματηρό επεισόδιο έλαβε χώρα το πρωί της Πέμπτης (8/1) στην Χαλκιδική και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή της Αρναίας.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, το περιστατικό συνέβη ανάμεσα σε δύο άνδρες που τυγχάνει να είναι συμπέθεροι. Ειδικότερα, ο 61χρονος δράστης πήγε στο σπίτι του συμπέθερου και του επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο, για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, τραυματίζοντάς τον σοβαρά.

Ο 52χρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, ενώ ο 61χρονος τραυματίστηκε και εκείνος από τη συμπλοκή, με αποτέλεσμα να μεταβεί μόνος του στο Κέντρο Υγείας Παλαιοχωρίου. Εκεί, ενημερώθηκε η αστυνομία, με αποτέλεσμα να σπεύσει στο σημείο και να του περάσουν χειροπέδες. Έπειτα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πολυγύρου, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάστασή της υγείας του 52χρονου είναι σταθερή, χωρίς να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Σε βάρος του 61χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ την υπόθεση ερευνά το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου.

Πηγή: Thestival