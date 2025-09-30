Με τραύματα από πυροβόλο όπλο των 22 χιλιοστών μεταφέρθηκε λίγο πριν από τις 8 το πρωί της Τρίτης (30/9) σε νοσοκομείο ένας 38χρονος, ο οποίος δέχτηκε επίθεση έξω από το σπίτι του στην περιοχή της Δροσιάς.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους αστυνομικούς το θύμα, ένας άνδρας τον περίμενε επί της οδού Σταμάτας κρυμμένος πίσω από κάτι θάμνους, μπροστά από το σπίτι του.

Μόλις ο 38χρονος βγήκε από το κτίριο, ο δράστης πυροβόλησε τρεις φορές και τράπηκε σε φυγή. Ήδη το θύμα έχει μιλήσει στις αρχές για το πιθανό κίνητρο τής επίθεσης, που φαίνεται πως είναι οι οικογενειακές διαφορές.