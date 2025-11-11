Ένταση μεταξύ των αγροτών που έχουν συγκεντρωθεί έξω από το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης και αστυνομικών των ΜΑΤ σημειώθηκε λίγο πριν από τις 10 το πρωί. Αγρότες και τρακτέρ έχουν στήσει “μπλόκο” από το βράδυ της Δευτέρας έξω από το αεροδρόμιο «Δημόκριτος» ενόψει της άφιξης του Κ. Μητσοτάκη ο οποίος σήμερα πραγματοποιεί προγραμματισμένη επίσκεψη στην Κομοτηνή.

Οι αγρότες από νότιο και βόρειο Έβρο είχαν από χθες, Κυριακή (10/11), προχωρήσει σε συγκέντρωση και αποκλεισμό του αεροδρομίου «Δημόκριτος».

Από το απόγευμα της Δευτέρας, δεκάδες αγρότες με τρακτέρ και αγροτικά μηχανήματα πραγματοποίησαν μηχανοκίνητη πορεία, καταλήγοντας στην είσοδο του αεροδρομίου, όπου παραμένουν συγκεντρωμένοι. Με πανό και συνθήματα, διαμαρτύρονται για την κυβερνητική πολιτική στον πρωτογενή τομέα, κάνοντας λόγο για «ασφυκτικές οικονομικές συνθήκες» και «ανεκπλήρωτες υποσχέσεις».

Σε ανακοίνωσή του, ο Αγροτικός και Κτηνοτροφικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης αναφέρει:

«Ο αγροτικός κόσμος βρίσκεται σε απόγνωση. Οι δεσμεύσεις που έχουν δοθεί δεν υλοποιήθηκαν. Η οικονομική πίεση είναι πλέον αφόρητη και δεν έχουμε άλλη επιλογή πέρα από μαζικές και δυναμικές κινητοποιήσεις».

Οι αγρότες δηλώνουν αποφασισμένοι να παραμείνουν στο σημείο μέχρι να λάβουν σαφείς απαντήσεις από την κυβέρνηση.

Το Πρόγραμμα του Πρωθυπουργού για αύριο Τρίτη 11 Νοεμβρίου

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης θα μεταβεί στην Περιφερειακή Ενότητα Ροδόπης.

Σύμφωνα με το επίσημο πρόγραμμα που ανακοινώθηκε:

Το πρωί ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί τη Μαρώνεια.

Το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί τον Σταθμό Συμπίεσης Φυσικού Αερίου της ΔΕΣΦΑ στη Βιομηχανική Περιοχή Κομοτηνής και τις εγκαταστάσεις της εταιρείας Interplast.

Στις 13.00 ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στην Κομοτηνή, όπου θα επισκεφθεί το Μουσικό Σχολείο Κομοτηνής και το Μουσείο Καραθεοδωρή και στη συνέχεια θα συναντηθεί με νέους της περιοχής.

Στις 14.30 ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα επισκεφθεί το υπό κατασκευή Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής ΙΣΝ.

