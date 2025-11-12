Θλίψη και συγκίνηση έχει προκαλέσει η είδηση του θανάτου της Αναστασίας Τασούλα, της πρώτης ασθενή με κυστική ίνωση παγκοσμίως, η οποία είχε καταφέρει να ξυπνήσει από καταστολή μετά από 221 ημέρες.

Μόλις 10 εβδομάδες πριν φύγει από τη ζωή, συγκεκριμένα στις Στις 31 Αυγούστου η άτυχη 27χρονη είχε γνωστοποιήσει ότι ο οργανισμός της απέρριψε το μόσχευμα που είχε λάβει μετά από πνευμονία.

«Φοβάμαι. Τι να πω, ότι δεν φοβάμαι; Εννοείται ότι φοβάμαι. Μέσα σε 2 μήνες έχασα τα 2/3 των πνευμόνων μου. Δεν μπορώ να βγάλω 15 βήματα χωρίς να είμαι έτοιμη να λιποθυμήσω. Ζω με οξυγόνα παντού στο σπίτι. Είμαι κυριολεκτικά στο μηδέν της ανάσας μου. Ξανά. Και αυτήν την φορά είναι χειρότερα» έγραφε τότε η Αναστασία Τασούλα.

Είχε αποκαλύψει, μάλιστα, τότε ότι «δοκιμάσαμε ήδη κάποιες θεραπείες, δεν λειτούργησαν. Τα επόμενα βήματα; Θα δοκιμάσουμε ό,τι ακόμα χρειαστεί μπας και κάτι λειτουργήσει και σταματήσει την απόρριψη. Κανένα μας δεν ξέρει αν θα λειτουργήσει. Και αν όχι, θα μπω σε μια λίστα και θα περιμένω για το θαύμα μου, ξανά. Τρελό ε;».

«Θέλω να ζήσω; ΝΑΙ. Θέλω να ζήσω για εμένα, για την δότρια μου, για όσους με φροντίζουν και παλεύουν για εμένα και γιατί το μεγαλύτερο μου όνειρο δεν το έχω πραγματοποιήσει ακόμα. Και δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα πεθάνω χωρίς να το ζήσω. Οπότε, θα ζήσω. Με τον έναν ή τον άλλον τρόπο» συνέχιζε στη συγκλονιστική ανάρτησή της η 27χρονη καλώντας για άλλη μια φορά όσους θέλουν να γίνουν δωρητές οργάνων.

Το θαύμα των 221 ημερών

Η νεαρή είχε συγκινήσει το πανελλήνιο, καθώς ήταν η πρώτη ασθενής με κυστική ίνωση στην Ελλάδα που κατάφερε να ξυπνήσει από καταστολή έπειτα από 221 ημέρες, δίνοντας έναν τιτάνιο αγώνα για τη ζωή της. Παρά τις προσπάθειες των γιατρών και την αμέριστη στήριξη της οικογένειάς της, η Αναστασία κατέληξε το βράδυ της Δευτέρας, έπειτα από μακρά νοσηλεία και περίοδο αποκατάστασης.

«Μαμά, έρχομαι. Τα κατάφερα. Ζω, αναπνέω», έγραφε, τότε, μεταξύ άλλων σε μακροσκελή ανάρτησή της.

Η οικογένειά της, με βαθιά συγκίνηση, ανακοίνωσε τον θάνατό της στα κοινωνικά δίκτυα και ευχαρίστησε όσους στάθηκαν στο πλευρό της.

Η κηδεία της θα τελεστεί την Παρασκευή 14 Νοεμβρίου, στις 11:00 π.μ., στο Κοιμητήριο Ηλιούπολης.

