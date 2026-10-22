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Μια ανάρτηση που ξεχωρίζει για το μήνυμα των στίχων που επέλεξε να τη συνοδεύουν έκανε η Άννα Βίσση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Μέσα από ένα Instagram story, η τραγουδίστρια δημοσίευσε μια φωτογραφία στην οποία εμφανίζεται χαλαρή, ξαπλωμένη σε έναν καναπέ και κρατώντας το κινητό της, ενώ κοιτάζει τον φωτογραφικό φακό. Για μουσική υπόκρουση επέλεξε το τραγούδι «What a Life» των Scarlet Pleasure, το οποίο κυκλοφόρησε το 2020.

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«Τι ζωή, τι νύχτα, τι υπέροχο ταξίδι! Δεν ξέρω πού θα βρίσκομαι σε πέντε χρόνια, αλλά είμαι νέος και γεμάτος ζωή. Γ@μα τι λένε οι άλλοι. Τι ζωή κι αυτή», αναφέρουν οι στίχοι που ακούγονται στην ανάρτηση της Άννας Βίσση.